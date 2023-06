Torna libero Alessandro Giordano, il poliziotto 40enne che il 21 gennaio scorso ad Ancona aveva ferito un 21enne alla gamba sparando due colpi di pistola mentre era fuori servizio. Giordano, jesino residente ad Ancona e in servizio al Commissariato di Civitanova, era ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Il gip di Ancona Carlo Masini ha accolto l’istanza degli avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati, difensori del poliziotto, che ne chiedevano la liberazione, anche alla luce della derubricazione del reato di cui è accusato. Non più tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso dell’arma, ma solo lesioni aggravate.

Il cambio di imputazione è stato deciso dal pm Marco Pucilli alla luce degli esiti di due perizie, una balistica e l’altra medico legale. Secondo i risultati degli accertamenti tecnici, Giordano avrebbe mirato alle gambe, quindi non per uccidere, e ad una distanza ravvicinata. Il pm ha chiesto il giudizio immediato per il poliziotto. Il provvedimento di scarcerazione, arrivato oggi, è immediatamente esecutivo.

Secondo quanto ricostruito, quella notte Giordano aveva avuto un diverbio in una discoteca con il giovane e i suoi amici. Il poliziotto aveva dato appuntamento al gruppetto sotto casa sua per un chiarimento. Ma lì la lite è degenerata, ed è finita a colpi di pistola. Dai successivi accertamenti era anche emerso che il poliziotto era positivo all’alcol e alla cocaina.