Torna nella città dell’Infinito la storica gara di regolarità su un percorso tutto leopardiano L’edizione 2023 della storica Mille Miglia toccherà la città di Recanati mercoledì 14 giugno nel corso della seconda tappa Cervia-Roma. Presentato questa mattina in conferenza stampa nella sala del consiglio il percorso di gara. Erano presenti il sindaco Antonio Bravi, Sergio Bartoli consigliere delegato allo Sport, Enrico Ruffini presidente dell’Automobil club di Macerata e Roberto Carlorosi già presidente del circolo Automotoveicoli d’epoca marchigiano.

«Siamo ben felici di accogliere nella nostra città la Mille Miglia, da oggi inizia il conto alla rovescia per ammirare le circa 400 automobili provenienti da tutto il mondo di cui 74 hanno realmente partecipato alle edizioni storiche della gara – Ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Per la concomitanza con la Festa del nostro patrono San Vito e con la tradizionale fiera nel centro storico, abbiamo studiato un nuovo percorso leopardiano che permetta agli equipaggi di ammirare le nostre bellezze cittadine». Le auto entreranno da porta Marina, percorreranno via Roma e Via Antici transitando nella piazzuola Sabato del Villaggio, usciranno poi dal rione Montemorello e procederanno in direzione del Colle dell’Infinito per raggiungere Macerata.

Tra le novità di quest’anno anche tre equipaggi tutti recanatesi. «Le prime automobili arriveranno a Recanati verso le 10,30 e il transito procederà fino alle 16 circa, orari in cui verrà deviato il traffico cittadino dalle strade coinvolte. «So che Il passaggio leopardiano è molto atteso dagli equipaggi iscritti alla gara – ha affermato Sergio Bartoli consigliere delegato allo Sport – la Mille Miglia rappresenta da sempre anche un volano di promozione del territorio e il nostro poeta Giacomo Leopardi è motivo di grande interesse sia per gli italiani che per il resto degli equipaggi internazionali. Un ringraziamento a nome personale e dell’Amministrazione va a Roberto Carlorosi per il fondamentale supporto organizzativo che ha messo a disposizione anche quest’anno per il successo della gara».

Saranno 405 gli equipaggi alla guida di automobili che sono state costruite tra il 1927 e il 1957, modelli che in quei tempi hanno partecipato alla storica gara. Dal 1957 la Mille Miglia si è trasformata in gara di regolarità riservata solo a quei determinati modelli di auto. «La Mille Miglia, come diceva Enzo Ferrari è il museo dell’auto più bello del mondo – ha detto Enrico Ruffini Presidente dell’Automobil club di Macerata e referente per la Marche della storica gara- quest’anno circa l’80% degli equipaggi sono stranieri provenienti da quaranta paesi nel mondo e al seguito sono presenti più di duecento giornalisti. Possiamo già vedere sulle nostre strade le splendide automobili impegnate in questi giorni nelle prove del percorso. E’ un grande evento che da sempre molto risalto a tutto il nostro territorio». “Per il transito recanatese abbiamo studiato e proposto all’organizzazione bresciana un percorso con una forte valenza leopardiana che attraverserà anche la celebre Piazzuola del Sabato del Villaggio dove è ubicata la casa del Poeta. – Ha spiegato Roberto Carlorosi – Ad aprire la storica kermesse sarà il tributo delle Ferrari, il suono dei loro grandi motori echeggerà tra i vicoli delle strade recanatesi. Tra le curiosità vorrei ricordare che tra i primi dieci grandi piloti storici di successo della Mille Miglia la nostra provincia annovera Luigi Scarfiotti, padre del più noto Ludovico Scarfiotti il pilota che ancora oggi detiene il titolo di campione d’Italia di Formula 1».