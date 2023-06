«Un percorso ciclabile che collegherà lo storico Castello della Rancia con l’Abbadia di Fiastra e successivamente con i punti di interesse storico-turistico di Corridonia, Mogliano e Petriolo». Ad annunciare la nuova infrastruttura «per una mobilità ecosostenibile e volano per il turismo legato alla natura e ai percorsi ciclopedonal»i è il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Affidato l’incarico per la progettazione per un costo complessivo di 300mila euro .«Con l’approvazione di questo importante progetto esecutivo diamo il via a questa opera che coinvolge più Comuni e che consente di realizzare la ciclabile, contemporaneamente stiamo portando avanti la progettazione di un’altra infrastruttura dello stesso tipo che dal Lago delle Grazie porterà al Castello della Rancia e che con il progetto del Gal si collegherà fino all’Abbadia di Fiastra, unendo di fatto due oasi faunistiche di grande pregio naturalistico».

«La Regione Marche, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, ha previsto la realizzazione di azioni di supporto alle strategie di sviluppo locale, volte a favorire l’aggregazione sul territorio regionale di soggetti pubblici e privati accomunati da un obiettivo di sviluppo condiviso e da una strategia partecipata – si legge in una nota del Comune -. Il Gal Sibilla, di cui il Comune di Tolentino fa parte, ha pubblicato il bando “Sostegno allo sviluppo locale di tipo non partecipativo-gestione ed animazione dei Pil” e ai fini della partecipazione a tale bando i sindaci dei Comuni di Tolentino, Corridonia, Mogliano e Petriolo, in considerazione delle caratteristiche morfologiche e sociali che accomunano tali enti, hanno individuato i rispettivi territori come delimitazione territoriale per il Pil indicando come ambito di obiettivi per il medesimo Pil l’aumento dell’occupazione nel campo del turismo sostenibile basato sulla valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi ambientali, culturali, paesaggistici, delle risorse ambientali e naturali, dei beni culturali e patrimonio-artistico legato al territorio, del sostegno alle imprese e ai sistemi produttivi locali. Pertanto è stato costituito tra tutti questi comuni un raggruppamento, è stato definito e consegnato un Progetto Integrato Locale, è stato approvato un protocollo d’intesa, è stato individuato quale soggetto capofila del raggruppamento indicato il Comune di Tolentino, conferendo allo stesso mandato a presentare domanda di partecipazione sia al bando per l’individuazione del Facilitatore dello Sviluppo Locale ed è stato affidato l’incarico per la progettazione del “Nuovo percorso ciclabile di collegamento tra Castello della Rancia e Abbadia di Fiastra” per un costo complessivo di 300mila euro».