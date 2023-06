Sabato 10 giugno a Sant’Angelo in Pontano si terrà la quarta edizione di “Corriamo la Vita”, la manifestazione ideata da Anna Lisa Graziosi, scomparsa nel 2020 dopo una lunga malattia.

Dal punto di vista sportivo l’evento prevede la tradizionale marcialonga non competitiva di 8 chilometri su classico percorso collinare, affrontabile da tutti. Quest’anno ci sarà anche la possibilità di un’escursione cicloturistica con guida. Il momento sportivo sarà seguito da uno spazio formativo con l’intervista a Roberta Mirata, personal trainer e sport influencer.

Ci sarà poi un momento conviviale e di socializzazione, dove si potranno gustare piatti della tradizione ed ascoltare buona musica degli anni ottanta. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla clinica oncologica dell’università Politecnica delle Marche – Azienda Ospedaliero – Universitaria delle Marche per la ricerca in campo oncologico. «Una giornata che vuole far emergere lo spirito di festa, di amicizia, di solidarietà che solo lo sport sa unire, un inno alla vita nel ricordo di chi ha creduto e testimoniato, fino alla fine, la meraviglia della nostra esistenza», concludono gli organizzatori.