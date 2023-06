Il comandante della polizia municipale Danilo Doria ha appena firmato l’ordinanza in vista del Pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto che si svolgerà, come tradizione, nel secondo sabato di giugno, dunque sabato prossimo con partenza dallo stadio Helvia Recina.

Il percorso è quello consueto: partenza dal piazzale dell’Helvia Recina al termine della messa il cui inizio è previsto alle 21, poi via dei Velini, strada provinciale 181 e in particolare il tratto verso il ponte Giovanni Paolo II per poi entrare nel territorio del Comune di Montecassiano.

Ecco quanto disposto dall’ordinanza viabilità per Macerata. Via dei Velini: divieto di transito sul tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, con efficacia a partire dalle 16,30 . All’intersezione con via Due Fonti, sarà interdetto il transito a scendere in via dei Velini per tutti i veicoli, i veicoli autorizzati ad accedere all’area dello stadio Helvia Recina saranno deviati sul percorso contrada Fontezucca, via Vittime delle Foibe, borgo Compagnoni, via dei Velini a salire. All’intersezione con via Panfilo (dove è sita l’armeria Ciccarelli), sarà posizionato uno sbarramento con elementi fissi, per impedire l’uscita dei veicoli su via dei Velini. Piazzale stadio Helvia Recina: divieto di sosta con rimozione coatta con efficacia dalle 8. Divieto di transito su tutto il piazzale (con posizionamento di transenne su tutti gli accessi), dalle 16. Via F.lli Palmieri: divieto di transito, eccetto veicoli dei residenti per accesso alle aree private e veicoli con pass, a servizio degli invalidi che dovranno essere accompagnati fino in prossimità del cancello d’accesso C24. Via Panfilo: divieto di sosta con rimozione forzata con efficacia a partire dalle 14 fino a cessate esigenze, sul tratto compreso tra il civico n. 5/a e l’opposto civico n. 24 e sul tratto compreso tra il civico 32/a ed il civico 44; Divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 12 sull’area antistante l’ingresso carrabile dell’ex mattatoio; dalle 16,30 divieto di transito, eccetto autobus urbani, residenti, veicoli a servizio di disabili, veicoli diretti alle attività commerciali. Doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con eventuale regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva. Piazzale Croce Verde: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 12 . Via Murri: Divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 15 , sul lato destro della strada con direzione di marcia Fontemaggiore, dall’intersezione con Contrada Fontezucca per 30 metri circa. Contrada Fontezucca (rotatoria con via Vittime delle Foibe); divieto di transito a salire verso via Velini eccetto veicoli che accedono al parcheggio Garibaldi, residenti e autorizzati. All’altezza dell’intersezione con via Murri a salire (parcheggio Garibaldi), direzione obbligatoria a sinistra eccetto residenti. Via Due Fonti: senso vietato di circolazione, valido per i veicoli provenienti dalla 77 (Via G.Valenti), dalle 16. Piazzale Ciccolini (concentramento ambulanze e veicoli di assistenza): divieto di sosta con rimozione coatta (compreso il tratto di strada che collega con Borgo Sforzacosta), valido dalle 14 alle 21. Via Vittime delle Foibe: divieto di circolazione dalla rotatoria con contrada da Fontezucca a scendere verso Villa Potenza, dalla partenza del pellegrinaggio.

(L. Pat.)