di Mauro Giustozzi

Sabato 10 giugno, ore 20,30, stadio Helvia Recina. E’ l’appuntamento che gli organizzatori danno a tutti i fedeli e gli amici del pellegrinaggio Macerata-Loreto che taglia il traguardo della 45esima edizione che si svolgerà in quella data e che segna anche il ritorno ad un appuntamento di massa dopo gli anni dello stop dovuto alla pandemia e dell’edizione ridotta nella partecipazione e modificata nel percorso del 2022. Che partì dallo Sferisterio dove si svolse anche la celebrazione della messa mentre la marcia iniziò da piazza Nazario Sauro muovendosi lungo via Pantaleoni, via della Pace, contrada Alberotondo, Strada provinciale 101 Potentina, Montelupone per poi proseguire verso la Santa Casa di Loreto. Parteciparono in presenza al pellegrinaggio non più di duemila persone, quelle che si erano prenotate.

Quest’anno invece si fa un salto indietro, tornando all’antico per il pellegrinaggio più longevo d’Italia, con raduno allo stadio Helvia Recina che ospiterà la messa prima dell’avvio del cammino, e soprattutto non ci saranno più restrizioni alla partecipazione con decine di migliaia di persone che torneranno ad affollare questo evento arrivando da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Pur non essendo ancora stato molto pubblicizzato al Comitato organizzatore stanno già arrivando iscrizioni da Lombardia, Veneto e Puglia tra le regioni da sempre molto presenti per questo appuntamento. La voglia di riappropriarsi, dopo gli ultimi anni segnati dal Covid e da un necessario distacco tra le persone, di un appuntamento che in passato ha visto radunarsi fino a 100mila persone lo si intuisce anche da questa corsa alle iscrizioni già partita. Il Pellegrinaggio a piedi nasce nel 1978, anno dell’elezione di Giovanni Paolo II, per iniziativa di un giovane insegnante di religione di Macerata, don Giancarlo Vecerrica, che propose il pellegrinaggio come gesto di ringraziamento dei giovani studenti alla Madonna, al termine dell’anno scolastico.

Il tema di questa 45esima edizione svelato dagli organizzatori di Comunione e Liberazione è “Chi cerchi?”. Nella nota con cui viene annunciata la data del pellegrinaggio e le intenzioni, il comitato organizzatore scrive: «Da 45 anni siamo testimoni di questo avvenimento: migliaia di persone si muovono da ogni parte d’Italia e dall’estero e si ritrovano per compiere un impegnativo pellegrinaggio notturno da Macerata a Loreto. È impossibile abituarsi a questo spettacolo che si ripete e che si è progressivamente diffuso per una misteriosa attrattiva, più forte della fatica. Le tantissime preghiere che riceviamo segnalano la portata del bisogno che nell’urgenza del vivere diventa domanda, per un figlio, per il lavoro, per la salute, per la pace tra gli uomini. Lungo la notte, tuttavia, la domanda particolare di ciascuno si approfondisce. “Il nostro sguardo cerca un Volto nella notte”, come recita un inno delle lodi, cioè cerca l’unico volto che possa fare veramente compagnia al bisogno che è il fondo di tutti i bisogni. Il titolo di quest’anno sottolinea che prima di ogni preoccupazione organizzativa occorre guardare con lealtà in faccia la domanda che Gesù rivolge a Maria Maddalena il mattino di Pasqua: “Chi cerchi?”. Abbiamo avvertito come significative, in questo senso, le parole del Santo Padre che approfondisce questa pagina del vangelo: “Chi cerchi, non che cosa cerchi, perché le cose non bastano per vivere; per vivere occorre il Dio dell’amore. Il bisogno di questo Chi, la ricerca di un amore che dura per sempre, la domanda sul senso della vita, sul dolore, sul tradimento, sulla solitudine. Sono inquietudini di fronte alle quali non bastano ricette e precetti; occorre camminare, occorre camminare insieme, farsi compagni di viaggio”».

In conclusione nella nota si sottolinea come Papa Francesco ci sfida «lo stile di Gesù non è tanto quello di dare risposte ma di fare domande, domande che provocano la vita. In questi tempi così drammatici (guerra, terremoto, migranti, crisi economica, fatti che continuamente ci interpellano) vogliamo vivere l’attesa del pellegrinaggio provocati dalla domanda di Gesù: “Chi cerchi?”». Si aspetta poi, come accaduto negli ultimi nove anni, la telefonata ai pellegrini per un saluto di Papa Francesco allo stadio. Come avvenuto nelle passate edizioni del pellegrinaggio lungo il percorso di 28 chilometri sarà recitato il rosario, si accenderanno le fiaccole colorate per illuminare i passi. Gli abitanti dei paesi lungo il tragitto come sempre accoglieranno i pellegrini davanti l’uscio di casa, o ai margini delle strade. L’arrivo sul sagrato della basilica lauretana è previsto alle 6 di domenica, al primo chiarore dell’alba, dopo aver recitato, sull’ultima salita, l’atto di consacrazione a Maria. Ogni intenzione di preghiera verrà poi consegnata ai piedi della Madonna Nera.