di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

La sottoscrizione del gemellaggio con Lanciano, dieci eventi spalmati in due giorni, stand in centro a cura del Cif con la vendita di campanelli e fischietti emblema delle tradizioni delle due città e la riproposizione di Aperitivo Macerata che vedrà coinvolti dieci locali.

Sono i numeri della seconda edizione di “Città di Macerata in festa” del 3 e 4 giugno, l’appuntamento fortemente voluto sin dallo scorso anno dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Luciani, che quest’anno si ripropone con una formula diversa ma ugualmente accattivante attraverso mostre, concerti, sport, folklore, sfilata di modo e danze ottocentesche. Non solo il centro storico sarà coinvolto con piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto, piazza Mazzini, palazzo Buonaccorsi, Antichi Forni, pure le tre frazioni di Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza saranno protagoniste nell’evento. Ad illustrare il programma nella sala consiliare oltre al presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani anche gli assessori Laura Laviano, Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori.

«La novità del gemellaggio con Lanciano che verrà firmato al Buonaccorsi il 3 giugno alle 10,30 con lo scambio dei gagliardetti dei due comuni – ha esordito Luciani – viene anche rappresentata da questi due oggetti che mostriamo oggi e che sono il fischietto in terracotta tipico delle festività patronali di San Giuliano e la campanella che rappresenta per Lanciano la sua tipicità che viene messa in vendita in occasione della festa del patrono abruzzese Sant’Egidio, che peraltro cade nello stesso giorno di San Giuliano. Questa è solo una delle similitudini accanto alla quale c’è Lanciano come città del primo miracolo eucaristico della storia mentre Macerata ha festeggiato i 70 anni di Civitas Maria, a Lanciano si è giunti alla 70esima edizione della Fiera dell’Agricoltura ed a Macerata abbiamo la Raci che taglia i 35 anni di attività. Individuando queste e altre cose che ci accomunano a Lanciano siamo voluti partire per dare vita a questo seconda edizione di “Città di Macerata in festa” con un programma di eventi che darà lustro anche a questa seconda edizione».

Si parte il 3 giugno dagli Antichi Forni con la mostra mariana Macerata Civitas Mariae a cura dell’istituto San Giuseppe di Macerata cui seguirà in piazza della Libertà il concerto delle scuole civiche di musica “Fedele Fenaroli” di Lanciano e “Stefano Scodanibbio” di Macerata fino a spostarsi a palazzo Buonaccorsi per assistere alle danze ottocentesche e gran ballo su musiche dei maestri Strauss e Verdi a cura dell’Accademia Danze Ottocentesche per chiudere in piazza della Libertà con i “Route 77” di Pierfrancesco Castiglioni in concerto. All’interno della festa c’è poi Aperitivo Macerata il 2 e 3 giugno che, attraverso l’utilizzo di prodotti, metterà in risalto vini e materie provenienti dalla provincia come pecorino dei Sibillini, ciauscolo, pizza di formaggio, vino cotto, vernaccia di Serrapetrona ed altri. Hanno aderito gli esercizi La Rotonda (la proposta sarà tagliere Crescia Gourmet), Lord Bio (Bio nature), Spritz&Chips (L’illusivo reale), Di Gusto (Sano e nostrano), Forneria Garibaldi (Un racconto in un piatto), Crazy Burger (Magnace lo pa!), Centrale (Alla scoperta del maceratese), Dumpling Bar (Macerata incontra l’oriente), Beer Bang (Aperibirra maceratese) e Gelateria Almalù (Aperi Ice).

«Anche questa edizione di Aperitivo Macerata vuole valorizzare l’offerta dei pubblici esercizi, stimolando l’attenzione verso le produzioni locali e promuovendo l’innovazione delle proposte – afferma l’assessore alle Attività produttive Laviano -. Ci sarà una giuria di qualità, di esperti del settore che visiterà tutti i locali e che alla fine farà una valutazione che porterà a scegliere quelli che domenica 4 giugno saranno premiati nell’ambito dei festeggiamenti di “Città di Macerata in festa”. Voglio ricordare che i due vincitori a pari merito dello scorso anno che sono stati Almalù e My Marca saranno chiamati ad organizzare il buffet con prodotti locali in occasione del gemellaggio Macerata-Lanciano. Questo è un progetto che vuole evidenziare e premiare la qualità dell’offerta dei nostri locali, promuovendoli anche fuori dai confini regionali».

Domenica 4 giugno le bande musicali di Monte San Pietrangeli, Sant’Angelo in Pontano, Staffolo e Maiolati Spontini suoneranno alle 12 nel sagrato chiese di Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza mentre nel pomeriggio da piazza della Libertà ci sarà la sfilata per le vie del centro storico del Mastro Giurato e degli Sbandieratori di Lanciano e del gruppo folkloristico Li Pistacoppi di Macerata mentre nel tardo pomeriggio in piazza Veneto si esibirà l’orchestra fiati “Insieme per gli altri” ed in serata ci sarà la sfilata di moda “Blu mare”. Importante l’evento legato alla festa dello sport che si terrà nel pomeriggio al campo da rugby di Villa Potenza.

«Questo appuntamento promosso dal collega Francesco Luciani – ha ricordato l’assessore allo Sport ed Eventi Sacchi – è una vera e propria festa di popolo, cultura, tradizione, musica, enogastronomia. E’ un modo di mettere assieme Macerata ed i visitatori che arriveranno in una città che ha una visione e che attraverso questo gemellaggio vuole aprirsi verso altre realtà ed essere anche attrattiva a livello turistico. L’appuntamento con la festa dello sport che si celebra a livello nazionale proprio il 4 giugno, sarà l’occasione per mettere assieme otto discipline sportive, dal rugby al calcio femminile e maschile, la scherma, con la presenza anche del Coni e dell’Associazione italiana arbitri che vedrà confluire al campo sportivo non meno di duecento bambini fino agli 11 anni con le rispettive famiglie. Una festa dello sport che coinvolgerà complessivamente circa 6/700 persone».

Infine l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori ha voluto sottolineare «l’unicità di questa festa che è straordinaria proprio perché è diversa e non replica quanto fatto nel 2022».