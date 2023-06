Incidente durante la raccolta della frutta, 39enne soccorso in eliambulanza. E’ successo intorno alle 11,30 a Recanati, nella zona di Montefiore, vicino al birrificio Laurus. Il bracciante, di origini indiane, era su un macchinario e stava raccogliendo la frutta nel terreno di un’azienda agricola. All’improvviso il mezzo si è sfrenato e l’uomo per evitare di finire nel fosso si è buttato.

Il macchinario è poi effettivamente finito nel fosso, mentre l’uomo cadendo ha riportato diverse ferite. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, l’ambulanza infermieristica di Filottrano, vigili del fuoco e carabinieri. Viste le condizioni del 39enne, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato così trasferito all’ospedale Torrette di Ancona con un codice rosso traumatico. E’ in prognosi riservata e sarebbe in pericolo di vita. Il mezzo è stato sequestrato e sul posto, per svolgere gli accertamenti, sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Ast.