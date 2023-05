Una ragazza arrestata per evasione e due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Macerata. A Corridonia i militari hanno arrestato Valeria Hrustic, romana di 24 anni, che era ai domiciliari alla Pars perché indagata per una rapina commessa nella capitale a novembre dello scorso anno. La ragazza sabato era riuscita a fuggire dalla struttura e gli operatori hanno dato subito l’allarme. I carabinieri l’hanno intercettata poco dopo lungo la Provinciale 3 mentre camminava a piedi. Da qui l’arresto per evasione. Lunedì la giovane, difesa dall’avvocato Laura Mariani, si è presentata di fronte al giudice Daniela Bellesi per la convalida. La 24enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del pubblico ministero. Il giudice dunque ha convalidato l’arresto e poi ha accolto la richiesta di termini a difesa. Il giudice ha fissato il dibattimento per oggi pomeriggio, disponendo nel frattempo l’obbligo di dimora per l’imputata.

A Macerata invece i carabinieri hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza. I due sono stati fermati durante un controllo e hanno registrare un tasso di alcol nel sangue rispettivamente di 1,23 g/l in un caso e 1,12 g/l nell’altro. Per loro è scattato anche il ritiro della patente.