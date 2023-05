È stato rinnovato il direttivo territoriale di Macerata di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Riconfermato presidente Francesco Cacopardo, con il suo vice che sarà Gianni Buccolini. Gli altri membri del direttivo sono: Enio Guardati, Cesare Mengoni, Giuseppe Verdenelli, Massimo Lampa, Claudio Chiacchiera, Laila Nonni, Michele Bacchi, Samuele Antinori, Filippo Pallotta, Emanuele Conforti, Pacifico Severini e Corrado Corradini. Il direttivo fa riferimento ai Comuni di Macerata, Corridonia, Treia, Appignano, Monte San Giusto, Montecassiano, Morrovalle, Pollenza, Mogliano e Petriolo.

«Nella riunione – si legge in una nota – si è fatto il punto sulla serie di manifestazioni organizzate nel corso del precedente mandato, sottolineando come queste attività siano state fortemente improntate anche su aspetti sociali, utili al benessere della comunità. Il direttivo, per rendere il suo operato ancora più efficace, ha quindi evidenziato la volontà di ampliare questo calendario di eventi, con una presenza costante in tutti i territori di sua competenza. Indispensabile, sarà quello di proseguire nella messa in rete di tutto il tessuto imprenditoriale, consci dell’importanza di lavorare all’unisono per raggiugere i propri obiettivi. Sul fronte dei rapporti esterni, si punterà a rafforzare il già positivo contatto con le Amministrazioni locali, con Confartigianato che rappresenta l’indispensabile collante tra il pubblico e le aziende private».