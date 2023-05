Quattro domande a Freud (e Jung)

Avrà luogo domani, martedì 30 maggio, alle 21.15, l’ultimo appuntamento con i caffè filosofici di DiGusto a Macerata. Francesco Giacchetta e Andrea Ferroni questa volta parleranno di Freud, il fondatore della psicoanalisi e lo scopritore dell’inconscio. Qualche accenno verrà fatto anche sul suo discepolo “eretico” Jung. La formula ormai consueta si basa sulla finzione intellettuale per cui si cercherà di far rispondere Freud a queste quattro domande:

– Che cos’è la filosofia?

– Come si fa a essere felici?

– Qual è la parola chiave?

– Cosa c’è di ancora valido oggi?

Si tratta di un caffè filosofico e dunque il pubblico potrà anche intervenire con domande o considerazioni in modo da creare uno spazio per un confronto libero tra i partecipanti.

Appuntamento da di DiGusto, in piazza Cesare Battisti, nel centro storico di Macerata, con ingresso libero.

INFO: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/NiceBar22

Instagram: nicebar22