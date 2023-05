Dopo l’avvio della nona edizione, con un lungo week end di programmazioni, il Civitanova film festival è pronto a vivere l’inizio della suo “secondo tempo”. Da domani infatti, e per tre martedì il pubblico incontrerà autori, critici letterari e potrà vedere lungometraggi. Sarà una carrellata fino al clou dell’edizione 2023, la tradizionale rassegna di corti in programma dal 20 al 24 giugno.

Il primo di questi tre appuntamenti infrasettimanali è a cartellone domani, martedì 30 maggio, quando si partirà al ristorante Vitanova, al Lido: alle 18 arriva il critico cinematografico Roy Menarini del libro Hitchcock, la donna che visse due volte. Menarini insegna Cinema e industria culturale all’ università di Bologna. Ha pubblicato numerosi saggi sul cinema contemporaneo e su temi come la critica cinematografica, la cinefilia, l’immaginario hollywoodiano.

Alle 21.15 appuntamento al Cecchetti: Giulio Sangiorgio racconterà i primi 30 anni di Film Tv, poi incontro con Davide Ferrario dopo la proiezione del suo documentario Umberto Eco – La biblioteca del mondo (ingresso 4 euro). La biblioteca privata di Umberto Eco era un mondo a sé: più di 30.000 volumi di titoli contemporanei e 1.500 libri rari e antichi. Davide Ferrario, che con Umberto Eco aveva collaborato per una videoinstallazione alla Biennale di Venezia un anno prima della morte dello scrittore, ha avuto accesso alla biblioteca grazie alla fattiva collaborazione della famiglia. Ne è nato un documentario che non solo descrive un luogo straordinario, ma cerca di afferrare il senso dell’idea di biblioteca in quanto “memoria del mondo”, come la definiva lo stesso Eco.