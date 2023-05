“Carotidi in piazza”, il 27 maggio manifestazione promossa dalla Medicina interna dell’ospedale di Macerata e dall’Università di Macerata, giornata dedicata allo screening gratuito delle carotidi, sabato 27 maggio dalle 9 alle 18 all’Infopoint dell’Università di Macerata in piazza della Libertà.

L’iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione dell’aterosclerosi, che rimane ancora oggi, purtroppo, la prima causa di malattia e mortalità nel mondo occidentale. «Il riconoscimento precoce e la cura tempestiva possono permettere di prevenire malattie gravi, come l’ictus e l’infarto – sottolinea il direttore di Medicina interna, Roberto Catalini – Medici e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per l’intera giornata per effettuare gratuitamente l’eco-colordoppler delle carotidi, rilasciando al termine un documento con i risultati degli accertamenti effettuati. Qualora poi si rendesse necessario sarà consigliato un ulteriore approfondimento».

«Le Marche sono sempre in prima linea per la prevenzione – aggiunge l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini – gli screening sono il modo migliore per raggiungere il numero maggiore di persone possibile. Per mesi la pandemia ci ha imposto di rallentare, ma siamo ripartiti a pieno ritmo. L’aterosclerosi resta asintomatica spesso per decenni, e quando si manifesta è troppo tardi: gli effetti sono gravissimi. Ringrazio quindi il personale sanitario che scenderà in piazza il 26 e il 27 maggio».

Si svolgeranno, inoltre, tre eventi correlati all’iniziativa “Carotidi in piazza”: il primo è un seminario di studi dal titolo “Hai l’età delle tue arterie”, previsto domani (26 maggio) alle 17 nella Biblioteca Mozzi Borgetti con la partecipazione del rettore di Unimc John Mc Court, e del sub commissario sanitario dell’Ast di Macerata Daniela Corsi. In qualità di Relatori ci saranno Catalini, Paola Nicolini e Marcello Arcangeli.

La seconda iniziativa è un laboratorio di esplorazioni sensoriali per bambini dai 5 ai 10 anni, intitolato “Conoscere il cibo giocando” e realizzato a cura di Paola Nicolini, Marta Di Massimo e Giulia Messere al Crea Hub di via Gramsci, a Macerata. Il laboratorio si svolgerà domani dalle 17,30 e il 27 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Sempre nell’ambito della manifestazione, in piazza della Libertà il 27 maggio con ritrovo alle 9,30, l’Associazione italiana ambiente, cultura ed emergenze (Aiace) e il Green Nordic Walking organizzano la prima Passeggiata della salute. Per info: Paola 348-3236327 e Danilo 348-2407754.