Al via anche quest’anno 2 Wheels 4 Benefit. Giunta alla sua tredicesima edizione la raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, organizzata dall’omonima associazione, che vede come partecipanti centinaia di motociclisti che incarnano il valore della solidarietà. Uniscono il piacere di una corsa in moto ad un gesto tanto semplice quanto significativo. Come sempre la partenza sarà da Petriolo domenica 28 maggio alle 9 e ci si godrà il piacevole tragitto, di 2 ore circa, attraverso le colline tra il maceratese e l’anconetano.

«Qualsiasi moto possediate – scrivono gli organizzatori – partecipate, donate, divertitevi».