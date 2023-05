Si chiama “Immagini e Storie” la pubblicazione n. 19 (n. 6 Nuova Serie) della Miscellanea che sarà presentata giovedì 25 maggio alle 18,30 alla “Deva Arts” di Civitanova Alta, si compone di 17 articoli di 19 autori. Ai partecipanti sarà donata una copia del libro, curato dal presidente del Centro Studi Civitanovesi Alvise Manni e dalla vice presidente Giulietta Bascioni Brattini.

Quest’ultima celebra l’indimenticabile figura del bersagliere Edmondo Brunelli, amatissimo professore di Educazione fisica. Il professor Alberto Cacciamani – oramai indiscussa autorità nel campo – approfondisce sempre più le sue ricerche sui Polacchi a Civitanova e dintorni durante la Seconda Guerra Mondiale. L’instancabile Monia Ciminari riprende la storia della “Cecchetti” e di altri opifici meccanici civitanovesi. L’attenta Monia Formentini continua la sua indagine familiare con una disamina delle vicende militari dello zio artigliere in forza al 121^ Reggimento. Maurizio Gennari con brevi cenni parla della numismatica medioevale anconitana dalle nostre parti. L’architetto Roberto Giannoni sorprende con una sua breve ma interessante ricerca sulla crollata Chiesa c. d. della Celeste a Civitanova Alta. Il dottissimo Raimondo Giustozzi approfitta del 2023 per ricordarei i 500 anni della Confraternita del SS. Sacramento della Città Alta. La docente Enrica Manni continua con la sua personalissima “operazione nostalgia” e ci apre i suoi ricordi di scuola (elementare). Alvise Manni accenna brevemente ancora ad una tematica cesariniana con una medaglia cinquecentesca appunto di Giuliano Cesarini. Il giovane Roberto Carlo Marsili col suo terzo articolo illustra i mosaici e le vetrate della Chiesa cittadina di San Gabriele dell’Addolorata. La collega Professoressa Laura Natalini ci narra anch’essa vicende di famiglia e di come fosse la vita da “Cecchettari”. Sempre Alvise Manni, assieme al noto Collezionista locale Enzo Mosca, ed allo Studioso di Biciclette d’Epoca Dario Perrotta, accennano fugacemente ad una ripresa delle ricerche sulla mitica fabbrica di cicli portocivitanovese “G. P. Jenis”. Amedeo Regini, con poche e dense righe, ci rende edotti della vicenda del grande leccio che campeggia da tempo al Pincio di Civitanova Alta. I fratelli Diego e Flavio Rogani narrano con passione e competenza l’avvincente storia del “Gruppo Sportivo Fontespina”. Pierluigi Tomassetti illustra sapientemente la locale Area Floristica Protetta lungo il nostro litorale Nord. La Professoressa Anna Maria Vecchiarelli ripercorre in sintesi le vicende dei numerosi Feudi cesariniani. Lo Studioso e Collezionista di Odeporica Antonio Volpini, con dovizia di immagini, ripercorre le antiche vie delle Stazioni di Posta del Territorio.

La pubblicazione è proposta da Intermeeting Centro studi civitanovesi, Lions Club Civitanova Cluana e Hosta.