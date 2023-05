Incendio sul tetto di una rimessa agricola: pannelli fotovoltaici a fuoco. E’ successo alle 13,30 circa a Camporotondo di Fiastrone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolentino e di Macerata per far fronte all’incendio. I pompieri sono arrivati sul posto con l’autoscala e l’autobotte e sono riusciti a spegnere le fiamme evitando così il propagarsi dell’incendio ad un capanno agricolo (all’interno ci sono diversi attrezzi e dei trattori). Non ci sono persone ferite e alle 15,30, una volta concluso lo spegnimento dell’incendio, erano in corso le operazioni di messa in sicurezza.