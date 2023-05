Lavori sui cavalcavia in autostrada, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto-Porto Recanati, in entrambe le direzioni, verso Pescara e Bologna. Il provvedimento entrerà in vigore dalle 20 di mercoledì 24 alle 7 di giovedì 25 maggio e riguarda i cavalcavia dell’A14 Bologna-Taranto all’altezza del km 232+870 e del km 235+050. «Di conseguenza, saranno inaccessibili le aree di servizio “Conero ovest” e “Conero est”, situate rispettivamente verso Pescara e in direzione di Bologna – scrive Autostrade per l’Italia -. Inoltre, dalle 18 di mercoledì 24 alle 7 di giovedì 25 maggio, verrà disposto a tutti i veicoli il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio “Conero est”. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari. Vverso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, immettersi sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 a Loreto. Verso Bologna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto/Porto Recanati, immettersi sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 ad Ancona sud».