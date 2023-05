Nonostante la tregua di queste ore, l’ondata di maltempo che ha colpito anche la nostra provincia negli ultimi due tre giorni ha compromesso la viabilità in diverse zone del territorio.

Rispetto a ieri, infatti, la situazione è peggiorata e la Provincia è dovuta intervenire per chiudere al traffico la 55 Gualdo-Santa Croce interessata da una frana piuttosto importante e la 88 Passo Morico-Pintura del Grillo a San Ginesio. Si sta lavorando per riaprire a senso unico alternato entro la serata di oggi, invece, la 56 Gualdo-Sant’Angelo in Pontano. Complessivamente sono 35 le strade che hanno subito danni.

«Anche per tutta la giornata di oggi i tecnici dell’ufficio Viabilità della Provincia sono andati a verificare personalmente lo stato delle strade dopo le abbondanti piogge cadute nelle ultime ore – spiega il presidente Sandro Parcaroli – e la situazione in alcune zone, come a Gualdo, si è aggravata tanto da dover chiudere la strada. Sono in contatto con i sindaci per monitorare insieme l’evolversi della situazione e per essere pronti a intervenire per tamponare le situazioni più critiche».

Frane sono state registrate sulla 61 Loro-Macina (Mogliano), sulla 98 Polverina-Fiastra e sulla 113 Sant’Angelo-Monte San Martino. Smottamenti, invece, si sono avuti sulla 22 Castelraimondo-Camerino, 9/7 Molini a Gagliole, 113 Sant’Angelo-Monte San Martino, 34 Corridoniana, 67 Macina-Monte San Giusto, 2 Apirese, 36 Corridonia-Petriolo, 46 Fermana ,41 Divina Pastora, 53 Gioacchino Murat, 54 Gualdo-Penna San Giovanni, 58 Lago di Fiastra, 107 Romana a Treia, 108 Rotelli; 113 Sant’Angelo-Monte San Martino, 162 Pollenza-Casette Verdini, 117 Sant’Urbano, 126 Tolentino-San Ginesio, 127 Tolentino-San Severino e 166 Salti a Sant’Angelo in Pontano.

Lungo la 12 Bivio Rotelli-Gioacchino Murat il fosso è chiuso per allagamenti.

La 23 Cervidone è interessata da una spaccatura sulla sede stradale, così come la 84 Monte San Martino-Amandola, mentre fango lungo la carreggiata è presente sulla 22 Castelraimondo-Camerino, sulla 94 Pian Palente, sulla 103 Rambona-San Giuseppe, sulla 11 San Faustino e sulla 122 Settempeda-Gagliole-Matelica. Un allagamento è stato registrato sulla 92 Piane di Chienti.