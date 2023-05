«Darò tutto me stesso, con la doverosa sensibilità e la conoscenza acquisita in questi anni, per gestire al meglio le necessità della nostra provincia e il patrimonio dell’ente assieme agli organi istituzionali e alla struttura». Sono le prime parole da presidente della Fondazione Carima di Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi che succede a Rosaria Del balzo Ruiti.

«Sarà difficile durante il mio mandato – prosegue – eguagliare i risultati ottenuti dai precedenti presidenti, Franco Gazzani e Rosaria Del Balzo Ruiti, con cui ho avuto il piacere di collaborare e di cui ho cercato di recepire i pregi, alcuni dei quali mi sarà impossibile replicare. Ho accettato questa carica poiché nel corso del tempo ho avuto modo di conoscere il funzionamento della “macchina” Fondazione e ho potuto apprezzare il valore dei componenti dell’Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del segretario generale Gianni Fermanelli e delle collaboratrici, a cui devo già dire grazie sin d’ora per il contributo e per la dedizione profusi che, ne sono certo, continueranno con ancor più vigore».

Il presidente Sabatucci ricorda come le sue esperienze lavorative vengano dal mondo agricolo e dello sport: «Così come la mia educazione, ed è da questi ambiti che ho attinto quei valori fondamentali che ritengo essere essenziali nella vita privata come in quella professionale. Desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla mia nomina a presidente della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Macerata per la fiducia accordatami. Questo incarico è per me un vero onore e nel contempo una grande responsabilità che mi assumo con molta umiltà, consapevole che altri avrebbero ottemperato meglio di me a un ruolo così importante. Immagino di essere stato scelto soprattutto in ragione dell’esperienza pluriennale maturata in Fondazione in qualità di socio, componente dell’Organo d’indirizzo e membro del Cda. In effetti, la Fondazione ha sempre fatto parte della mia famiglia grazie al mio papà e all’indimenticabile On. Roberto Massi, a cui eravamo legati da profonda stima e affettuosa amicizia. Invio un caro saluto per la fine del loro mandato ai Consiglieri uscenti, con cui mi sono confrontato e ai quali mi sono affezionato. Confido infine nella massima collaborazione da parte di ogni componente della Fondazione, al fine di ottenere tutti insieme quello che il territorio a noi tanto caro si attende e si merita».