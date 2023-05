EVENTO - Domenica 7 maggio alle 11 inaugura l'iniziativa di Cna la bottega dell’artigiana civitanovese Annamaria Dichiara che per un mese ospiterà le calzature create da Alfio Bruschi di Montegranaro ed i gioielli di Loredana Corbo nel suo laboratorio di Fermo

Collaborazioni fra artigiani e vetrine comuni, approda anche in provincia di Macerata il progetto “Craft Surfing” ideato da Cna Marche. Domenica 7 maggio alle 11 inaugura la bottega dell’artigiana civitanovese Annamaria Dichiara che per un mese ospiterà le calzature create da Alfio Bruschi di Montegranaro ed i gioielli di Loredana Corbo nel suo laboratorio di Fermo. Il progetto, infatti, prevede che i maestri artigiani nelle loro botteghe ospitino colleghi provenienti da altre città della regione. “Botteghe ospitali”, questo il nome del progetto ideato da Cna Marche che è partito lo scorso aprile da Ancona e che domenica approderà a Civitanova. La bottega “ospitante” è quella di Annamaria Dichiara in via Martiri di Belfiore a Civitanova, a pochi metri dallo svincolo della statale 77.

Il progetto di CNA mira a promuovere le attività tradizionali e di qualità, le cui botteghe ancora contribuiscono ad incrementare il patrimonio culturale dei luoghi e a favorire la promozione dell’eccellenza artigiana creando una rete di imprese. Il craft surfing coinvolge 15 artigiani di tutte le Marche che condivideranno i propri spazi commerciali e i loro laboratori creativi, organizzando scambi di ospitalità. Le storie delle imprese artigiane partecipanti saranno raccontate attraverso foto e video che saranno condivisi sui social e sul sito rumoredellarte.it.