RICONOSCIMENTO - Sono arrivati gli inviti per la cerimonia a Roma: per Civitanova si tratta del 20esimo vessillo, riconfermata come lo scorso anno Porto Recanati dopo lo stop di 8 anni e Porto Potenza che arriva a quota 16

L’appuntamento è a Roma per venerdì 12 maggio quando i comuni di Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati andranno a ritirare la bandiera blu, la certificazione che la fondazione Fee attribuisce ai comuni che si distinguono per qualità dell’acqua, delle spiagge e dei servizi.

La cerimonia torna di nuovo in presenza dopo gli anni della pandemia durante i quali la manifestazione si svolgeva online. E tutta la costa maceratese festeggia: per il comune di Civitanova quello di quest’anno è un traguardo a cifra tonda: dopo 19 vessilli consecutivi infatti la città veleggia verso la sua 20esima certificazione. Festeggia anche Porto Recanati che l’anno scorso è riuscita a superare i parametri previsti dal protocollo Fee ed è rientrata tra le perle blu delle Marche dopo 8 anni di assenza: per il comune dunque si tratta di una conferma e per il secondo anno consecutivo riuscirebbe a far sventolare sui lidi la bandiera blu. A darne notizia è il sindaco Andrea Michelini: «siamo stati invitati a Roma e con cauto ottimismo possiamo affermare che la bandiera blu anche per la prossima stagione caratterizzerà la nostra estate turistica e tornerà a sventolare nella nostra Città. Si tratterebbe di una conferma che tutti auspichiamo e che porta con sé un valore intrinseco al brand turistico della nostra Porto Recanati». Conferma anche per Porto Potenza dove la bandiera sventola ininterrottamente dal 2008 e quindi sarebbe per il comune il 16esimo vessillo.