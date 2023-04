SOCCORSI a Bolognola e Sant'Angelo in Pontano. Un 53enne e un 61enne portati in ospedale

Due infortuni sul lavoro nell’entroterra nel giro di un’ora e mezza, in entrambi i casi un operaio è caduto da una scala. Il primo alle 10,15 a Sant’Angelo in Pontano, dove in un cantiere edile un 54enne è caduto da una scala mentre si trovava a circa due metri di altezza, mentre stava montando un pergolato. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Macerata dal 118. Ha riportato un politrauma. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Ast. Il secondo incidente alle 11,40, sempre in un cantiere edile. Un uomo di 61 anni è caduto da circa tre metri di altezza mentre stava seguendo dei lavori di ristrutturazione in una casa (si tratta di opere per la ricostruzione). L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Camerino. Sul posto per gli accertamenti è intervenuto lo Spsal. Entrambi i feriti non sono in pericolo di vita.



