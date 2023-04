RECANATI - Il programma, da novembre 2022 ad aprile 2023, ha proposto sette appuntamenti di prosa e tre per le famiglie con la tradizionale rassegna “La domenica al Persiani” per un totale di oltre 3.500 spettatori. Il sindaco Antonio Bravi: «Aumentati anche gli abbonamenti. Il pubblico, tra abbonati e non, è cresciuto molto»

Un grande successo di pubblico ha accolto la stagione 2022-23 del teatro Persiani promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione e del MiC che si è conclusa da pochi giorni con “Le ferite del vento”, con Cochi Ponzoni e Matteo Taranto.

«E’ stato registrato il sold out in quasi tutti gli spettacoli della stagione, un successo che conferma il piacere dei nostri concittadini di ritrovarsi a teatro per condividere insieme momenti di cultura, di spettacolo e di svago – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. Da notare anche l’aumento degli abbonamenti alla stagione 2022 – 2023, dopo i difficili anni del Covid il pubblico del teatro Persiani, tra abbonati e non, è cresciuto molto».

Il programma, da novembre 2022 ad aprile 2023, ha proposto sette appuntamenti di prosa e tre appuntamenti per le famiglie con la tradizionale rassegna “La domenica al Persiani” per un totale di oltre 3.500 spettatori che hanno rinnovato l’affezione al Persiani quale luogo di particolare interesse per la vita culturale della città e dell’intera regione. «Sono grandi numeri che ci riempiono il cuore e che dimostrano la vivacità culturale non solo della nostra città ma di tutto il territorio considerato la provenienza del pubblico anche dai Comuni limitrofi – ha affermato l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Siamo altresì soddisfatti per la stagione dei piccoli che accompagnati da genitori e nonni hanno riempito il Persiani nelle domeniche pomeriggio».

Molti gli artisti che hanno calcato il palcoscenico del Persiani per una stagione all’insegna dei mille colori, quali sono quelli del teatro. Da Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi con “Le verdi colline dell’Africa”, Gabriele Lavia che proprio al teatro Persiani ha riallestito “Il sogno di un uomo ridicolo”, passando per la danza di Monica Casadei e il suo “Barbiere di Siviglia” e ancora Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Debora Caprioglio con “La ciliegina sulla torta”, Elio in “Ci vuole orecchio”, Silvio Orlando con “La vita davanti a sé” fino alla conclusione della stagione con il già citato “Le ferite del vento”.

“La domenica al Persiani”, stagione dedicata alle famiglie con i tre appuntamenti in programma (“Gelsomina Dreams” di Blucinque, “Alice nel paese delle meraviglie” di Gruppo Panta Rei e “Papero Alfredo” di Teatro Pirata) ha confermato il forte radicamento della cultura teatrale nella città, anche nelle fasce degli spettatori più giovani e appassionati. Un dato a conferma di tale adesione e che riempie di soddisfazione gli organizzatori è la presenza di oltre 800 spettatori nei tre appuntamenti.