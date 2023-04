MACERATA - L'assise si riunirà giovedì 27 aprile alle 16.30 e venerdì 28 alle 16. Si parlerà anche degli edifici terremotati in prossimità di via Pantaleoni e del Consiglio delle donne

Tariffe Tari, edifici terremotati ed edilizia convenzionata: sono le materie delle delibere iscritte all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale a Macerata che si riunirà giovedì 27 aprile alle 16.30 e venerdì 28 aprile alle 16 nella sala consiliare del palazzo municipale in piazza della Libertà.

I lavori prenderanno il via con le cinque interrogazioni presentate e che verranno affrontate a partire dalle 15 di giovedì 27 aprile. Gli atti riguardano il cimitero, l’area verde di via Mincio, il bosco urbano del quartiere Vergini e l’Apm (Narciso Ricotta del Partito Democratico) e la funzione didattica nell’edilizia scolastica (Ulderico Orazi di Italia viva – Psi – Demos)

L’assise cittadina passerà poi alla discussione delle delibere iscritte all’ordine del giorno dei lavori relative all’approvazione delle tariffe Tari per il 2023, delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali e della variante al piano di recupero ex Cras che, a sua volta, comporta una variante al Prg relativamente all’area che si trova in viale Indipendenza. Gli altri provvedimenti riguardano il consolidamento del muro di contenimento a monte dei fabbricati da demolire, a seguito degli eventi sismici, nelle vie Pantaleoni e Zorli su via Pantaleoni relativamente all’assenso alla costituzione di un diritto di superficie a titolo non oneroso in favore dei condomini interessati, la presa d’atto di nuovi interventi normativi e giurisprudenziali circa la rimozione dei vincoli convenzionali riguardanti alloggi realizzati in regime di edilizia convenzionata, l’adozione preliminare della variante parziale al Prg per la modifica della destinazione urbanistica di un’area in contrada Peschiera e infine le modifiche al regolamento comunale che disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle donne.

Il Consiglio comunale passerà poi a discutere le mozioni relative al rinnovo della governance dell’Ircr (Stefania Monteverde Macerata bene comune), al progetto di Rampa Zara col parcheggio a nord (Maurizio Del Gobbo e altri consiglieri del Partito Democratico), alla verifica delle condizioni di inquinamento ambientale e al suo contrasto (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo), al bando di concorso per il Giorno della memoria (Andrea Perticarari e altri consiglieri del Partito Democratico), ai fondi del Pnrr (Narciso Ricotta e altri consiglieri di minoranza), alla restituzione dei Magazzini Uto alle associazioni cittadine (Stefania Monteverde Macerata bene comune e altri consiglieri di minoranza) e, infine, al ripristino del roseto dei giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei usati come cavie e poi impiccati nel 1945 (Ninfa Contigiani del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza).

In discussione anche un ordine del giorno sulla gestione del ciclo dei rifiuti (Narciso Ricotta e altri consiglieri del Partito Democratico).

Nel caso in cui la seduta di venerdì 28 aprile dovesse andare deserta la seconda convocazione è fissata per martedì 2 maggio alle 16.