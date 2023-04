SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E I PERSONAGGI - Il centrocampista e l'attaccante protagonisti nel girone E. Nel gruppo F rimandata la festa del San Claudio, che pareggia con il Ripesanginesio, mentre l'inseguitrice Vigor Macerata vince 5 a 0 contro il Borgo Mogliano terzo e supera il record personale di punti in una stagione

di Michele Carbonari

Dovrà ancora sudarsi la promozione in Prima categoria la capolista del girone F di Seconda, il San Claudio, che a 270 minuti dal termine del campionato vanta sette lunghezze di vantaggio sulla Vigor Macerata. I rossoblu di Cotica, nel weekend appena passato, hanno pareggiato il Ripesanginesio soltanto nel finale grazie ad Atragene, che risponde al rosanero Quintili (1-1) e mantiene l’imbattibilità stagionale.

Gli arancioblu di mister Bonfigli, invece, mostrano la manita al Borgo Mogliano terzo in classifica, che nella ripresa cade sotto i colpi di Stura (finalizza un’azione corale), Francesco Patrassi (diagonale), Orlandi (rasoterra), Gabrielli (tap in) e Allushaj (azione personale). Nel primo tempo ben tre traverse. Numeri importanti per la squadra del presidente Sandro Montenovo: attuale miglior attacco della regione Marche con 68 centri e record di punti raccolti in una sola stagione nella propria storia (prima sotto il nome di Rione Pace).

Consolida la quarta posizione la Juventus Club Tolentino, forte del successo all’inglese sul campo della Belfortese: decisivi Pasotti (girata al volo servito da Lanciotti) e Lanciotti stesso (assist Falconi), in precedenza Traore colpisce un palo. A valanga l’Atletico Macerata cala il poker fra le mura amiche contro il Pioraco: gonfiano la rete la cooperativa del gol Gentilucci, Margherita, Bruno e Firmani.

Rallenta ma conquista il 18esimo risultato utile consecutivo il Petriolo, che divide la posta in palio a Gualdo: nella ripresa il botta e risposta fra Birrozzi e Flora. In chiave salvezza, interrompe la risalita il fanalino di coda Palombese, che scivola a Pievebovigliana, colpito da Jacopo Carradori e Michele Santoni. Gli Amatori Appignano penultimi muovono la classifica pareggiando in casa a reti bianche contro la Pennese. La Sefrense compie un bel balzo in avanti, seppur ancora in zona playout, grazie alla vittoria interna contro la Treiese, trascinata da Massimiliano Biordi (rigore) e D’Afflisio (tiro da fuori).

Nel girone E, taglia il traguardo la Pinturetta, che cala il poker nella tana della Monteluponese e vince il campionato. Stesso passivo rimediato dal Real Telusiano sul campo del Recreativo. I rossoblu di Nerla vengono agganciati al secondo posto dal Montecassiano, vittorioso di fronte al proprio pubblico con il Santa Maria Apparente, steso da Giubilei e Giovanni Domizioli (entrambi di testa su assist di Fiecconi). Muovono la graduatoria Real Porto e United Civitanova: Emili (dopo una triangolazione) risponde a Pandolfi (rigore). Aries Trodica, Morrovalle, Csi Recanati e Porto Potenza mettono al sicuro la permanenza in categoria.

I biancoazzurribeige calano il tris al Casette d’Ete: bomber Andrea Giustozzi entra dalla panchina e realizza una doppietta (di testa su traversone di Fontana e di rapina su cross di Berto) che spiana la strada a Bombozzi (conclusione dalla distanza). I biancorossi di Torresi violano il terreno della Corva trascinati dalla doppietta di Lorenzo Giustozzi (sugli sviluppi di un angolo e servito da Gnanzou). I ragazzi di Pitzalis, invece, fanno loro la sfida maceratese contro la Promos (di Taddei su rigore il gol della bandiera) grazie ai sigilli di Cotronè (di testa e in contropiede) e di Campanari (incornata). I gialloverdi di Lorenzini mostrano la manita all’Academy Civitanovese. Anche in questo caso una doppietta (quella di Di Lernia), oltre ai guizzi di Davide e Matteo Giuggiolini e di Strappato.

Nel girone C in zona Cesarini la Fabiani Matelica riesce ad avere la meglio del Corinaldo, messo ko dal gran gol di Amore Bonapasta e di Bartilotta (penalty), in precedenza gol annullato a Lettieri. Ora sono tre i punti di vantaggio sulla zona playout. Il Victoria Strada, invece, insegue quella playoff, distante quattro lunghezze in seguito allo 0 a 0 in trasferta contro Le Torri degli ex Fugante e Montecchiarini.

La top 11 (3-4-3): Fermanelli (Ripesanginesio); Lombi (Atletico Macerata), Falsetti (Pievebovigliana), Mariani (Juventus Club Tolentino); A. Giuggiolini (Csi Recanati), G. Domizioli (Montecassiano), L. Giustozzi (Morrovalle), Cotronè (Porto Potenza); Amore Bonapasta (Fabiani Matelica), Biordi (Sefrense), A. Giustozzi (Aries Trodica). All.: Bonfigli (Vigor Macerata).

I personaggi della settimana: Lorenzo Giustozzi (Morrovalle) e Andrea Giustozzi (Aries Trodica). Hanno lo stesso cognome ma non sono legati da parentela. In comune hanno lo stesso “destino”: grazie ad una doppietta ciascuno hanno praticamente regalato la salvezza alle proprie squadre.