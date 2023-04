BELFORTE - Prende il posto di Fabio Ceccarani che lascia l'azienda dopo 14 anni. Il presidente Nando Ottavi: «Ha lasciato un'impronta decisiva. Oggi si apre una nuova fase»

Dopo 14 anni di collaborazione con Simonelli Group, di cui gli ultimi 6 nel ruolo di Ceo, Fabio Ceccarani lascia l’azienda allo scadere del suo secondo mandato . Il Consiglio di amministrazione ha nominato Marco Feliziani come nuovo Ceo a partire dal 18 aprile.

«Come dimostrano i dati dell’esercizio 2022 – scrive in una nota l’aziende con sede a Belforte del Chienti – chiuso a 121 milioni di euro, Simonelli Group poggia su basi finanziarie molto solide, ha una posizione di mercato forte ed è pronta a cogliere nuove sfide nel futuro».

Nando Ottavi, presidente di Simonelli Group, dichiara: «Fabio Ceccarani è direttamente collegato alla storia di successo della nostra azienda. Negli ultimi 14 anni ha lasciato un’impronta decisiva, e gli sono estremamente grato per questo e per l’impegno profuso. Oggi si apre una nuova fase per Simonelli Group, che si sente ormai matura per affidare ad uno degli azionisti, Marco Feliziani, il ruolo di Ceo».

Marco Feliziani, 46 anni, è entrato in azienda nel 2015 in veste di direttore della filiale americana del Gruppo. Nel corso degli anni ha assunto la carica di direttore commerciale e vice presidente, cariche che ha ricoperto fino all’attuale nomina a Ceo.

«Fabio Ceccarani ha rappresentato un supporto decisivo per l’azienda in questi anni – commenta Feliziani – Sotto la sua guida Simonelli Group ha accelerato il processo di crescita e rinnovamento digitale, ha incrementato la cura del prodotto e rafforzato il suo impegno verso la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Ma credo che Fabio abbia in special modo contribuito alla evoluzione in senso manageriale dell’azienda e alla diffusione di una cultura etica, responsabile, di cura e attenzione verso le persone. Voglio ringraziarlo personalmente per il sostegno che mi ha dato in questi anni di stretta collaborazione giornaliera, il che ha fatto sì che questo passaggio di consegne avvenisse nel modo più naturale e, di fatto, senza soluzione di continuità».

«Lascio un’azienda che ho visto crescere esponenzialmente negli ultimi anni – dichiara Fabio Ceccarani – non solo dal punto di vista economico finanziario ma anche sotto il profilo delle competenze delle singole persone e della coesione tra le stesse . Raramente mi è capitato di incontrare aziende in cui l’attenzione alle persone è così forte e dove, davvero, le storie dei singoli vengono tenute in grande considerazione . Ringrazio i soci per la fiducia ed il continuo supporto negli anni e tutta la squadra Simonelli, veri protagonisti di questi successi».

Quella che si apre per Simonelli Group è una fase nuova nel segno della continuità, del rinnovato impegno verso la crescita economica e di una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale.