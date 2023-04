NEI GUAI un 53enne ascolano e una 37enne teramana, i carabinieri di Matelica hanno scoperto la truffa. Tramite la riproduzione di documenti di identità arrivavano ad intestarsi numerosi veicoli che poi cedevano a terze persone. Contemporaneamente, alteravano le dichiarazioni dei redditi e riuscivano ad ottenere il sussidio

Finte intestazioni di auto e indebita percezione del reddito di cittadinanza, denunciati dai carabinieri di Matelica un 53enne ascolano e una 37enne teramana. Tramite la riproduzione di documenti di identità arrivavano ad intestarsi numerosi veicoli che poi cedevano a terze persone, verosimilmente dietro pagamento di denaro e, contemporaneamente, falsificando le dichiarazioni dei redditi riuscivano ad ottenere il reddito di cittadinanza. E’ questo quanto ricostruito dai militari al termine delle indagini, per i carabinieri l’uomo organizzava materialmente il raggiro alterando i documenti mentre la donna, nullatenente, offriva le sue generalità ed incassava il reddito. La truffa, in atto a partire dal settembre del 2020, aveva fruttato oltre ventimila euro di sussidi e la proprietà di quindici autovetture in possesso solo formalmente alla 37enne ma di fatto in uso a terze persone.