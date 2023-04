MACERATA - Domani alle 21.15, DiGusto ospita il prof Francesco Giacchetta per un caffè filosofico sul pensatore inglese del XVII secolo

Quattro domande a John Locke. Domani alle 21.15, DiGusto a Macerata ospita il prof Francesco Giacchetta per un caffè filosofico sul pensatore inglese del XVII secolo, conosciuto come il principale esponente dell’empirismo nonché padre del liberalismo e della tolleranza politico-religiosa. Una delle massime filosofiche che a lui più si adattano è “Non c’è niente nell’intelletto che prima non sia passato dai sensi”.

Un sostenitore del primato dell’esperienza, dunque. Come di consueto, il prof. Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni, farà una sorta di intervista impossibile al filosofo per farlo rispondere a quattro domande: che cos’è la filosofia? Come si fa a essere felici? Qual è la parola chiave? Cosa c’è di ancora valido oggi?

Per chi vorrà intervenire, ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, altrimenti sarà possibile anche solo ascoltare.