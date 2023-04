POTENZA PICENA - Sarà inaugurata domani la dodicesima edizione della Settimana Santa in diorami presepistici artigianali e meccanizzati

Sarà inaugurata domani, domenica 2 aprile alle 17, nei locali della Pro Loco di Piazza della Stazione a Porto Potenza, la dodicesima edizione della Settimana Santa in diorami presepistici artigianali e meccanizzati.

«Un’opera di rara qualità – si legge in una nota – e di intenso livello emozionale che il portopotentino Umberto Marotti nel 2012 realizzò, per la prima volta nelle Marche. Il Presepe Pasquale in cui si narrava, tramite scene sapientemente costruite con maestrìa artigiana, la Passione di Cristo. Fu una novità assoluta che riscosse sin da subito un notevole successo e che, in seguito, valse al Maestro Marotti importanti riconoscimenti. Un rinnovarsi ed un evolversi anno dopo anno fino ad arrivare all’edizione di quest’anno che ospita nuove e rinnovate scene animate e si è arricchita di una voce fuori campo che guida i visitatori lungo il percorso».

Un lavoro che, oltre alla realizzazione dei personaggi nel loro contesto storico e religioso, prevede un’imponente parte più moderna relativa agli effetti elettronici ed ai movimenti meccanici che impegna il Maestro Marotti e i suoi collaboratori per diversi mesi. Il Presepe Pasquale artigianale, in una quindicina di diorami, rappresenta la vita e la passione del Cristo e resterà aperto al pubblico sino al 3 maggio con orari 16 – 19 nei giorni feriali e dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 durante i festivi. E’ possibile prenotare gruppi al 333.6609751. Un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione va a Stefano Cecchi, alla Pro Loco di Porto Potenza, all’Amministrazione Comunale di Potenza Picena e alla Twinssebastiani.