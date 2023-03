IL PROGETTO avviato prevede una iniziativa di comunicazione denominata "Uni.Co. perché vicino a te", con l'obiettivo di sottolineare la sua volontà di mettere a disposizione le sue competenze per fornire risposte efficaci alle esigenze delle aziende, degli artigiani e dei liberi professionisti

In un momento economico difficile come quello attuale, caratterizzato da un marcato rialzo dei costi delle materie prime, dell’energia e dei tassi, è importante individuare le soluzioni più efficaci e lungimiranti a favore di piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. In questo contesto, Uni.Co. rappresenta una risorsa essenziale per le aziende del Centro-Sud Italia.

Con le sue 7 sedi territoriali e 130 consulenti, il Confidi è a fianco di oltre 60mila imprese associate di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Il suo obiettivo è quello di essere concretamente vicino alle esigenze del territorio e di mettere a disposizione le sue competenze per fornire risposte efficaci alle esigenze delle aziende, degli artigiani e dei liberi professionisti.

In questa ottica ha avviato un progetto che prevede anche una iniziativa comunicativa denominata “Uni.Co. perché vicino a te”, con l’obiettivo di sottolineare la sua volontà di essere presente anche nelle aree interne, svantaggiate e periferiche. Uni.Co. vuole assistere concretamente le imprese nell’accesso al credito trovando le soluzioni migliori per le esigenze di ogni singola azienda, il tutto a fianco anche del Sistema Bancario e dei vari attori del credito. La sua missione è quella di accompagnare e valorizzare il talento locale, ovunque esso si trovi, sostenendo il tessuto economico e sociale vitale per ogni comunità.

«Per Uni.Co. Esserci – spiega il direttore generale di Uni.Co. Paolo Mariani – significa accompagnare il “saper fare” presente in tutti i comuni che Marche, Umbria, Abruzzo e Molise annoverano. Quella di Uni.Co. è una presenza che, con la sua esperienza e competenza, mira a favorire, in sintonia con le associazioni di rappresentanza delle quali è espressione, l’accesso al credito impegnandosi a trovare le migliori risposte alle esigenze di ogni impresa, personalizzando le soluzioni in base alle specifiche necessità. Auspichiamo dunque che questa sfida possa essere condivisa dalle istituzioni e dagli enti deputati allo sviluppo economico e sociale affinché tutti insieme ‘come Sistema’ si giochi un ruolo decisivo per ottenere importanti risultati».

