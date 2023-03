CIVITANOVA - Tre giornate di studio, le imprese del settore si sono aggiornate su moltissimi aspetti focali della professione. Focus sulla manutenzione tessile



Si è tenuto, con grande interesse per i partecipanti, un nuovo corso avanzato Manutentore Tessile di 2° livello, organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. L’appuntamento, di tre giornate formative, si è tenuto nella sede civitanovese dell’associazione e ha permesso alle imprese del settore delle pulitintolavanderie di aggiornarsi su moltissimi aspetti focali della professione e al contempo di fare un quadro sulla situazione congiunturale, trovando un prezioso momento di confronto fra colleghi.

La tre giorni, infatti, è proprio iniziata con un approfondimento della situazione del comparto, durante la quale sono state analizzate le principali esigenze delle aziende e le azioni da compiere in futuro. Nella seconda parte, invece, si è entrati sugli aspetti più pratici, con una formazione sulla manutenzione tessile e sul trattamento dei tessuti e le loro proprietà, fino alle varie tecniche di lavaggio, con la docente Sara Cimavilla. In conclusione, quindi, sono stati dati ai presenti preziosi spunti di riflessione di marketing e promozione delle attività, con una particolare attenzione all’analisi dei costi di gestione: aspetto, quest’ultimo, fondamentale per la gestione di un’impresa.

Di seguito la lista delle aziende che hanno preso parte al corso avanzato di formazione: Monia Virdis, Lavanderia Villa Eugenia; Fiorella Vignoni, Lavanderia San Marco; Beatrice Stefoni, Lavanderia Jolly; Rossella Rapari, L’Oasi del Bucato; Morena Natali, Lavanderia del Viale; Cristina Frittellini, Lavanderia Frittellini; Angela Crognoletti, Lavanderia L’Angelo del Bucato; Jacqueline Mandozzi e Oksana Borici, Lavanderia Boutique; Francesca Cicerone, Lavanderia Lux; Matteo Censi e Valentina Basili, T.S.; Chiara Giorgini, Biancoperla di Cesanelli Onelia & C.; Matteo Bartolucci, Lavanderia Luigina.