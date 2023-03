PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'attaccante decide la stracittadina di fronte al pubblico delle grandi occasioni. La squadra di San Severino, orfana del dimissionario Emanuele Ruggeri, si affida all'ex allenatore della Vigor Senigallia e batte 3 a 1 la Folgore Castelraimondo

di Michele Carbonari

Neanche l’Appignanese, terza forza del girone C di Prima categoria, riesce a rallentare la corsa della capolista Elpidiense Cascinare.

Fra le mura amiche i ragazzi di Cicarè cadono di misura in seguito ad un sol subito in avvio di gara, mentre nel finale recriminano per una rete annullata a Giulianelli. I mobilieri perdono terreno anche dalla vice capolista, il Camerino, corsaro all’inglese a Sarnano grazie alla doppietta di Montecchia (assist di Duca ed errore avversario). Si avvicina al podio la Settempeda, che cala il tris nel derby casalingo con la Folgore Castelraimondo (vano il momentaneo pareggio di testa di Dashi e il palo di Bisbocci nel finale): gonfiano la rete Capenti (doppietta sugli sviluppi di un angolo di Quadrini e sugli sviluppi di una rimessa laterale) e lo stesso Quadrini (destro rasoterra a fil di palo). Buona la prima, dunque, per il nuovo allenatore della squadra di San Severino Antonello Mancini (ex Vigor Senigallia, fra le tante), in settimana subentrato al dimissionario Emanuele Ruggeri.

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, ma su un terreno non in perfette condizioni, la Vigor vince il derby con il Montecosaro: decisiva la doppietta di Tulli (assist di Bernabei e tap in). Nei posticipi domenicali, Portorecanati e Montemilone Pollenza esultano fra le mura amiche. Gli arancioni di misura sull’Esanatoglia, piegata da un guizzo di Cammertoni nel primo tempo. I ragazzi di Liberti calano il tris all’Elfa Tolentino (in inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco): sblocca Mengoni di testa (sul corner di Bartolini), raddoppia Gonzalez (servito da Rodriguez), accorcia Buldorini (di testa sugli sviluppi di una punizione), chiude i conti Bonifazi (cross di Gonzalez).

La doppietta di Buresta (rigore e contropiede) trascina il Caldarola lontano dalla zona calda, dove resta il fanalino di coda Cska Corridonia, al quale non basta il momentaneo pareggio di Giuli (tiro da fuori area). Dividono la posta in palio, nell’unico pareggio di giornata, Cingolana ed Urbis Salvia: nella ripresa il botta e risposta fra Simoncelli (di prima sul cross da destra di Zitti) e Curzi (penalty).

La top 11 (3-4-3): Staffolani (Urbis Salvia); Stura (Appignanese), Pepi (Vigor Montecosaro), Bonifazi (Montemilone Pollenza); Giuli (Cska Corridonia), Cottini (Camerino), Quadrini (Settempeda), Buresta (Caldarola); Tulli (Vigor Montecosaro), Simoncelli (Cingolana), Duca (Camerino). All.: Fondati (Portorecanati).

Il personaggio della settimana: Marco Tulli (Vigor Montecosaro). La squadra di Pierantoni è in stato di grazia, alla quarta vittoria consecutiva, culminata con la stracittadina, decisa dalla doppietta dell’attaccante. Raggiunti gli otto centri, ora l’obiettivo personale è quello della doppia cifra, come lo scorso anno.