Vittime del Covid,

commemorazione al parco Cecchetti

CIVITANOVA - Sabato dalle 10,30 la cerimonia in città, in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime della pandemia

Cerimonia in memoria delle vittime del Covid. Sabato alle 10,30 al parco Cecchetti di Civitanova, all’ombra dell’ulivo secolare piantato lo scorso anno per commemorare i civitanovesi morti nella pandemia, l’amministrazione comunale ha organizzato la celebrazione istituita dal parlamento nel 2021 con la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia. A Civitanova saranno presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, gli assessori e i consiglieri regionali e comunali. Lo scorso anno, a due anni da quel 18 marzo in cui Bergamo e l’Italia intera si è inchinata di fronte allo straziante corteo di mezzi militari carichi di bare, il comune ha voluto commemorare chi ha perso la battaglia contro il virus, radicando nella terra una pianta secolare di ulivo, segno vivo di rinascita e forza contro ogni avversità, che maestoso si erge in uno spazio pubblico, luogo di aggregazione e vita, di speranza e memoria. Giornata per le vittime del Covid, la commozione di Daniela Corsi: «Pandemia tatuata in noi»

