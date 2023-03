GLI INCONTRI a Camerino, Montecosaro, Macerata, Ancona e Recanati. L’iniziativa promossa e organizzata dall’istituto italiano per l’Asia, presieduto da Mario Morgoni, nell’ambito delle attività svolte per creare e consolidare relazioni economiche, culturali e di amicizia

Due giorni nelle Marche per Rashad Aslanov, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica dell’Azerbaijan in Italia. «L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’istituto italiano per l’Asia che ho l’onore di rappresentare, nell’ambito delle attività svolte per creare e consolidare relazioni economiche, culturali e di amicizia con i paesi dell’Asia», racconta Mario Morgoni, presidente Isia.

«La prima tappa della visita, il 14 marzo, ha visto un proficuo incontro con l’università di Camerino nel quale sono state gettate le basi per una fattiva collaborazione. Poi la visita presso l’azienda Vittorazi Motors di Montecosaro con la presenza del sindaco Reano Malaisi, all’insegna di una esemplare ospitalità – prosegue Morgoni – Infine l’incontro in Regione Marche con il presidente Francesco Acquaroli con il quale si è manifestata piena sintonia nell’obiettivo di promuovere e sviluppare accordi e scambi economici e culturali che diano all’imprenditoria marchigiana e al nostro territorio opportunità di crescere e di esprimere le sue potenzialità».

La seconda tappa della missione dell’ambasciatore dell’Azerbaijan nelle Marche si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri al Centro nazionale di studi Leopardiani. Una conclusione in un luogo simbolo non solo del nostro territorio ma anche della cultura italiana. Grazie all’iniziativa del presidente Fabio Corvatta e alla disponibilità dell’ambasciatore si è aperta una concreta prospettiva di collaborazione tra un importante Istituto culturale azero e il centro studi leopardiani – sottolinea il presidente Isia- . La giornata era iniziata con il cordiale incontro con il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli per poi proseguire nella sede di Confindustria Macerata dove sono state esaminate le molteplici opportunità che l’Azerbaijan può offrire alle imprese del nostro territorio.

Da Macerata ad Ancona per incontrare Valeria Mancinelli, primo cittadino della città capoluogo delle Marche. Poi a Recanati dove il sindaco e l’assessore alla cultura Rita Soccio hanno fatto da ciceroni all’ambasciatore in una breve ma intensa visita al palazzo comunale e ai luoghi simbolo della città. Dal Comune al centro studi leopardiani dove la giornata si è conclusa con una conferenza stampa. L’ambasciatore è rimasto molto favorevolmente colpito dal nostro territorio e dalle peculiarità paesaggistiche e produttive, storiche e culturali ma anche dalla qualità delle relazioni umane della nostra comunità – conclude Morgoni – . La missione è stata certamente preziosa per favorire la conoscenza reciproca e consolidare un rapporto di fiducia su cui sarà più facile costruire relazioni e collaborazioni proficue e di grande soddisfazione».