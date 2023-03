POLITICA - Il segretario cittadino del partito di Salvini evidenzia come stia dando i frutti sperati la filiera tra Comune, Regione e Governo. Un elogio al sindaco e ai tre assessori del Carroccio e un elenco di interventi finanziati: dal festival FantaMacerata al progetto di relamping di alcune scuole e di palazzo Conventati

Oramai non ci si fa nemmeno più caso, i lavori sotto il mezzo milione di euro passano quasi inosservati in questi anni di maxifinanziamenti dalla Regione, dal Governo, dall’Unione europea e Macerata è una stazione di arrivo di diversi importanti finanziamenti. Finanziamenti legati a una serie di progetti che l’amministrazione Parcaroli ha presentato nei tempi e nei modi utili per accedere alle graduatorie e ai relativi stanziamenti. Ora arriva il plauso del segretario cittadino della Lega Aldo Alessandrini «per un periodo denso di risultati».

«Da segretario comunale della Lega sono lieto di poter sottolineare come la filiera di governo Lega-centrodestra continui il suo lavoro nel segno del buongoverno che il nostro segretario Matteo Salvini ha più volte definito “modello Macerata”. Il finanziamento di progetti nell’ambito dell’efficientamento energetico di scuole e palazzi, della riduzione dei costi per i cittadini con la raccolta differenziata “intelligente”, della promozione delle produzioni agroalimentari nonché delle iniziative di animazione a supporto del commercio cittadino vanno tutti nella direzione dell’impegno assunto per dare un nuovo volto e nuove prospettive di sviluppo ad una città che lo merita tutto». Gioco di squadra, secondo Alessandrini: «un periodo denso di risultati per il sindaco Sandro Parcaroli, gli assessori comunali Laviano, Marchiori e Piccioni e per i consiglieri comunali del gruppo Lega».

Il dettaglio degli ultimi interventi: «Il finanziamento ottenuto dal ministero del 100% del progetto di relamping di alcune scuole e di palazzo Conventati è un eccellente sigillo della politica Lega, tra i partiti il più attivo nel campo delle politiche energetiche – aggiunge Alessandrini – Il progetto pilota dei cassonetti intelligenti, finanziato per oltre il 60% dalla Regione, è un piccolo grande segnale della nostra visione della sostenibilità in equilibrio tra ambiente e tasche dei cittadini. Altrettanto dicasi per la costante azione di valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari di qualità e del tessuto commerciale produttivo e cittadino a partire da strutture di riferimento territoriale quale sarà, per centro e sud Italia, l’hub di Piediripa, finanziato con 7 milioni e frutto del restyling del mercato ortofrutticolo. Insieme al festival FantaMacerata, ultimo nato dalla programmazione dell’assessorato alle attività produttive, sarà un indiscutibile richiamo a vivere Macerata nella sua essenza più autentica di territorio di qualità».