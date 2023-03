PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il giovane Ajradinoski decide il derby biancorosso. I ragazzi di Tiburzi a meno quattro dai fermani. La Cingolana perde 3 a 0 con la Vigor Montecosaro, l'allenatore ai saluti

di Michele Carbonari

Il Camerino scivola a Caldarola, l’Elpidiense Cascinare espugna Pollenza e scappa.

Queste due partite attirano le attenzioni nella settima giornata di ritorno nel girone C di Prima categoria. Ajradinoski decide il derby biancorosso in favore dei padroni di casa guidati da mister Ceresani e impone il secondo stop nelle ultime tre partite alla formazione di mister Tiburzi. Il club fermano ne approfitta e nel posticipo domenicale batte di misura il Montemilone, portandosi a più quattro dai camerti. L’Appignanese dei tanti assenti si avvicina invece al secondo posto, ma non va oltre il risultato ad occhiali in casa contro l’Esanatoglia. Dividono la posta in palio a suon di gol Settempeda ed Elfa, oltre a Sarnano (ora penultimo in classifica) e Portorecanati. Al Soverchia di San Severino gli ospiti sbloccano con un diagonale di Storani, i padroni di casa ribaltano grazie alla doppietta di Sfrappini ma il tap in di Michele Mazzetti firma il 2 a 2. Stesso risultato ed andamento anche al Maurelli: gli orange passano in virtù di un autorete, i locali rimontano trascinati dalla doppietta di Seculini (due assist di Ndiour) ma Petrini ristabilisce l’equilibrio.

Bisbocci e Dashi, nella ripresa, regalano il successo interno alla Folgore Castelraimondo, ai danni dell’Urbis Salvia. Tris esterno invece della Vigor Montecosaro, che supera nella seconda frazione la Cingolana (mister Ballini rassegna le dimissioni, stasera il consiglio direttivo deciderà il suo futuro): Tulli (assist Reucci), Micucci (di testa sulla punizione di Reucci) e Baiocco (servito da Mecozzi, al quale viene annullato un gol). Rinviata per impraticabilità del terreno di gioco Montecosaro – Cska Corridonia, in quanto «il Comune ha disposto l’immediata chiusura del campo sportivo “Mariotti”».

La top 11 (3-5-1-1): Piergiacomi (Montemilone Pollenza); Caruso (Portorecanati); Garofalo (Vigor Montecosaro), Montanari (Appignanese); N. Buldrini (Esanatoglia), Scuriatti (Folgore Castelraimondo), Koffi (Camerino), Ajradinoski (Caldarola), M. Mazzetti (Elfa Tolentino); Sfrappini (Settempeda); Ndiour (Sarnano). All.: Ceresani (Caldarola).

Il personaggio della settimana: Ervin Ajradinoski (Caldarola). Il neanche ventenne centrocampista biancorosso decide il derby e trascina i suoi in una più tranquilla posizione di centro classifica.