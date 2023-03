IL PROGETTO prevede la realizzazione di un parco storico letterario che ha l’obiettivo di approfondire il significato dell’opera dell’orientalista. Coinvolti anche i Comuni di Recanati e Tolentino

Il Comune di Macerata ente capofila del progetto di valorizzazione dell’opera dell’orientalista ed esploratore Giuseppe Tucci “Le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci”, proposto dall’associazione culturale internazionale Identità europea presieduta dal professor Adolfo Morganti. Si tratta di un progetto a respiro regionale, dai risvolti turistici e culturali, che prevede, grazie alla creazione di una rete di soggetti pubblici e privati, la realizzazione di un parco storico letterario che ha l’obiettivo di approfondire il significato dell’opera dell’orientalista, valorizzando il patrimonio storico e ambientale con il coinvolgimento, oltre che di Macerata, anche di altri comuni quali Ancona, Arcevia, Ascoli, Fano, Fermo, Fossombrone, Montegiorgio, Recanati, Tavullia, Tolentino e Pennabilli.

«E’ un percorso che coinvolgerà alcuni luoghi significativi della città come la biblioteca Mozzi Borgetti – commenta l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi – dove sono custodite le onorificenze donate al Comune di Macerata dalla vedova dell’illustre maceratese Francesca Bonardi. Un ringraziamento per la sensibilità dimostrata va alla Regione Marche che, visto anche il livello qualitativo del progetto, attualmente unico in Italia e fra i maggiori d’Europa, ha garantito il suo sostegno assegnando al Comune di Macerata, in qualità di ente capofila, un finanziamento di 75mila euro».

«Dopo più di dieci anni di promozione culturale della figura di Giuseppe Tucci nella città di Macerata in rete con le più prestigiose associazioni del territorio, Identità europea Marche è lieta di contribuire alla promozione del turismo culturale in regione col progetto “Parco storico-letterario le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci” – afferma Adolfo Morganti -. Di tale progetto la città di Macerata e le sue istituzioni culturali sono il perno d’eccellenza, luogo di incontro internazionale, archivio sempre più completo delle opere e della testimonianza di Giuseppe Tucci e del secolare rapporto fra il missionariato marchigiano e l’Oriente, luogo di promozione di nuove forme di approfondimento scientifico e storico del rapporto Oriente-Occidente attraverso il caso marchigiano, unico per la sua lunga durata, fecondità inter-culturale e complessità storica. Un modello di turismo culturale innovativo e sostenibile, che lega la memoria del territorio e le sue radici culturali e spirituali al bisogno crescente dell’uomo contemporaneo di vivere esperienze di scoperta autentica e di radicamento, nell’apertura alle grandi culture religiose dell’umanità contemporanea: Giuseppe Tucci in ciò fu pioniere e maestro, e la sua eredità costituisce un bene inestimabile, proprietà di tutta la comunità maceratese e marchigiana che questo progetto valorizza e rende accessibile a tutti».