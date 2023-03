CALCIO - Il 35enne di Porto Recanati era designato come quarto uomo per Cagliari-Genoa: al 70' ha preso il posto di Paolo Valeri che si è infortunato

di Andrea Cesca

Debutto a sorpresa per l’arbitro Marco Monaldi della sezione Aia di Macerata. Il fischietto portorecanatese ieri era designato come quarto ufficiale per Cagliari-Genoa, una delle partite di cartello della 27° giornata di Serie B, in programma all’Unipol Domus. Al minuto 70 della gara l’arbitro Paolo Valeri è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare. Al suo posto fa così il proprio esordio nel campionato di Serie B Marco Monaldi, 35 anni, figlio di Antonio, apprezzato allenatore in particolare del settore giovanile e pronipote di Vincenzo Monaldi, al quale è intitolato il campo sportivo di Porto Recanati.

Un esordio a sorpresa con tanto di in bocca al lupo e pacca sulla spalla da parte del designatore Gianluca Rocchi, presente allo stadio e sceso a bordo campo dopo l’infortunio di Valeri. Monaldi è stato promosso alla Can Pro nella stagione 2018/19 ed è sposato con la giornalista Elena Tambini, anche lei ex arbitro. E’ stata una giornata insolita per i direttori di gara. Oltre all’infortunio di Paolo Valeri va segnalato anche quello di Matteo Griglio, designato per il match tra Modena e Ascoli. Ad una manciata di minuti dall’intervallo il fischietto della sezione di Pinerolo ha dovuto lasciare il posto al quarto uomo Ceriello a causa di un problema alla caviglia.