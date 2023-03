MACERATA - Presentate questa mattina le iniziative proposte da Deborah Pantana , consigliera di parità della Provincia, in collaborazione con le associazioni del territorio. IL PROGRAMMA

di Alessandra Pierini

Un cartellone di appuntamenti dedicati alle donne e promossi per parlare di donne da tanti punti di vista, ma nessuno si svolgerà l’8 marzo, giornata per antonomasia dedicata alle donne. «Perché noi di donne parliamo tutti i giorni» spiega Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia di Macerata che ha fatto da catalizzatore tra le iniziative proposte da associazioni e realtà presenti sul territorio. Si spazierà tra arte, libri, musica ed economia dell’amore.

«La Consigliera di parità – ha sottolineato Pantana – è nominata direttamente dal Ministero del Lavoro e ha competenze molto ampie specie in tema di discriminazioni di genere. Inevitabile il connubio con la cultura in tutte le sue formi per lottare contro le discriminazioni».

La prima iniziativa in programma è l’apertura sabato 4 marzo della mostra “Sogno di donna 2023” nei locali di Samo in piazza Vittorio Veneto a Macerata. «E’ una collettiva – spiega la curatrice Irene Diprè – che comprenderà le opere di Bahar Ghaempanan, professionista iraniana, di Apollonia Benassi che si occupa di disabilità e le mie. Io soffro di sclerosi multipla».

Sempre il 4 marzo ma a Treia e in particolare a Palazzo Rainaldi alle 16,30 la presentazione dei libri di Daniela Musini in un incontro dal titolo “Un viaggio nel tempo attraverso 33+33 donne straordinarie, audaci, indiementicabili”. Un’occasione anche per ritrovare e apprezzare palazzo Rainaldi. «Parleremo in un luogo prestigioso – spiega Edi Castellani, presidente di Artemisia Lab e organizzatrice – di donne del presente ma anche del passato e rivolgendoci a quelle del futuro».

Il giorno dopo, domenica 5 marzo, le iniziative si spostano a Camerino grazie alla collaborazione tra due associazioni, Musicamdo e “Adesso musica”. In particolare all’auditorium Franco Corelli alle 18 ci sarà il concerto “Grande grande grande Mina”. «Si esibirà la Musicamdo Jazz Orchestra – spiega Daniele Massimi – nata nel 2018 per unire artisti della provincia. Abbiamo realizzato un disco con i pezzi più famosi di mina arrangiati da artisti marchigiani. Lo proporremo in questa occasione». «Noi lavoriamo spesso in sinergia – ha spiegato Martina Casadidio – e il ricavato dai biglietti del concerto sarà destinato all’acquisto di uno strumento per la scuola di musica».

Giovedì 16 marzo, doppio evento. A Macerata nella sala del Consiglio provinciale Paola Ballesi e Guido Garufi presenteranno “Dalla Naftalina alla Luna”, il libro di Rita Vitali Rosati.

Giovedì 16 marzo nella sala consiliare del Comune a Pollenza, si svolgerà “Laudato Sì”, convegno a cui prenderanno parte tra l’altro la scienziata Carmen Di Muro e Maria Sonia Baldoni, la Sibilla delle erbe. L’iniziativa è curata da Arte per le Marche di Antonella Ventura.