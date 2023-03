L'ASSOCIAZIONE comunica che riprenderanno nello Spazio 211 della città costiera e nello Spazio 219 a Montecosaro

È ripartito il servizio pomeridiano dell’Anffas Civitanova, con Spazio 2011 (a Civitanova) e Spazio 2019 (a Montecosaro). Il servizio offre la possibilità ai ragazzi con disabilità intellettive e relazionali di trascorrere alcune ore al pomeriggio con educatori e personale specializzato, con attività ludico-ricreative. Un modo per trascorrere momenti di qualità e potersi relazionare, stando in compagnia. Spazio 2011 e Spazio 2019 sono infatti un luogo e un tempo dedicato al gioco e alle attività ricreative rivolto a giovani con diverse abilità intellettive e relazionali in età scolare (potenzialmente fino ai 23 anni).

«Il progetto – spiegano dall’Anffas Civitanova – tiene sempre presente l’importanza del confronto con le famiglie, la scuola e i professionisti che ruotano intorno ai ragazzi perché anche se questi sono spazi di gioco, si tratta di un gioco “serio”, strutturato ed educativo. I servizi sono ripartiti anche grazie alla collaborazione dei Comuni di Civitanova e Montecosaro, che ringraziamo». I due servizi, a Civitanova e Montecosaro, sono a numero chiuso ma attualmente ci sono ancora disponibilità. Per informazioni e adesioni: 0733 773720 – [email protected]