CIVITANOVA - L'aggressore ha dato la sua versione dei fatti e sostiene che da tempo veniva minacciato e insultato da un 51enne (che ha riportato una lesione all'altezza del fegato)

di Gianluca Ginella

Accoltellamento a Civitanova, il 75enne che ha ferito un 51enne, è indagato per lesioni e porto abusivo di arma: «non mi ero accorto di averlo ferito». I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri nella città alta, intorno alle 17,30. Secondo quanto riferito dal 75enne, A. I., civitanovese, che ha colpito il 51enne, S. T., pure lui civitanovese e suo vicino di casa, con un coltellino multiuso attingendolo all’altezza del fegato, da tempo il 51enne lo insulterebbe e minaccerebbe.

Ieri, stando alla versione dell’anziano, assistito dall’avvocato Sandro Pugliese, si erano trovati vicino ad una banca. A detta del 75enne l’altro avrebbe iniziato a minacciarlo, avrebbe detto cose come “Ti ammazzo”, “Ti meno”.

Avevano litigato e, sostiene il 75enne, l’altro gli sarebbe saltato addosso e lui avrebbe preso un coltellino per difendersi e lo avrebbe ferito ma senza accorgersi.

A detta dell’anziano l’altro se n’era poi andato via e lui era andato a casa ed era andato a dormire. Era poi stato svegliato dai carabinieri che erano andati a cercarlo. Il 51enne era invece andato in ospedale per farsi curare e poi se n’era andato volontariamente e in seguito ci era ritornato con l’ambulaza. Ad assiste il 51enne l’avvocato Anna Maria Recchi.

Il 75enne ha reso dichiarazioni agli inquirenti per ricostruire l’accaduto, pure lui ha riportato delle lesioni, un taglio ad una mano e ad un orecchio, ed è andato in pronto soccorso per farsi visitare. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Civitanova, coordinate dal pm Enrico Riccioni. Nei prossimi giorni sarà sentito il 51enne per dare la sua versione di quello che è accaduto.