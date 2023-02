Lite tra vicini di casa

finisce con un accoltellamento

CIVITANOVA - Un giovane oggi pomeriggio è andato in ospedale con una ferita all'altezza del fegato, non è in condizioni gravi. L'aggressore, un anziano, è stato sentito dai carabinieri e ha dato la sua versione

28 Febbraio 2023

di Gianluca Ginella Giovane accoltellato dopo una lite con il vicino di casa. Questa la sintesi di quanto successo oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, a Civitanova Alta. Il ferito, un giovane, italiano, è andato in pronto soccorso con una ferita, non profonda, all’altezza del fegato. Di sua iniziativa ha poi lasciato l’ospedale. L’anziano, ultrassettantenne, nel frattempo ha deciso di dare la sua versione dei fatti ai carabinieri del Nucleo operativo di Civitanova, che stanno conducendo le indagini. Al momento non è in stato di fermo. Secondo la versione fornita dall’anziano, da qualche tempo il giovane, suo vicino di casa, lo molestava. Sarebbe nato da questo l’incontro che i due hanno avuto nel pomeriggio. Le cose sono precipitate, ci sarebbe stata una lite e l’anziano ha ferito il vicino con un coltellino multiuso (che è stato sequestrato), colpendolo con un unico fendente. Il giovane ferito all’altezza del fegato, ha poi raggiunto, da solo, il pronto soccorso di Civitanova dove è entrato con la maglia insanguinata destando un po’ di trambusto nel reparto di emergenza. Dopo le cure ha deciso di allontanarsi. Le indagini sono affidate dei carabinieri sono coordinate dal pm Enrico Riccioni. Anche il giovane sarà sentito per dare la sua versione dei fatti.

