PORTO RECANATI - Il referente lamenta l'impossibilità di collaborare con il Comune: «Tutti riescono ad ottenere supporto tranne noi»

«Da due anni dall’insediamento dell’amministrazione Michelini tutti ottengono supporto tranne la Croce Bianca, perché il Comune ci osteggia?», così Michele Tetta della Croce Bianca, che torna ad affrontare il tema del rapporto con le istituzioni dopo la conferenza stampa di qualche settimana fa durante la quale chiedeva ragguagli sulle motivazioni per il mancato accreditamento all’Ast.

Ora si rivolge direttamente all’amministrazione comunale: «Sembra che ormai Porto Recanati sia diventata terra di conquista – scrive Tetta-. Ogni giorno leggiamo di associazioni pronte a farsi carico del servizio di emergenza sul territorio di Porto Recanati. E’ ora di dire basta. Da due anni dall’insediamento dell’amministrazione Michelini tutti riescono ad ottenere supporto tranne che la Croce Bianca. Alcune associazioni riescono a vedere esaudite dall’amministrazione comunale richieste che invece vengono negate alla croce Bianca, richieste non onerose per le casse del comune come la richiesta di patrocinio non oneroso. Perché la Croce Bianca è così osteggiata? E’ regolarmente iscritta all’albo regionale e opera nel territorio, le guerre non portano da nessuna parte e noi comunque non intendiamo tirare i remi in barca, andremo avanti con tutti i mezzi a nostra disposizione per riprenderci lo spazio che ci spetta».