PORTO RECANATI - Operazione congiunta di carabinieri e Guardia di finanza all'Hotel House e al River Village. Multe a due commercianti

Blitz all’Hotel House e al River Village di Porto Recanati: trovati 4 etti di hashish e 265 grammi di cocaina. I carabinieri della Compagnia di Civitanova e della tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati hanno agito con il supporto delle unità cinofile con obiettivo il contrasto allo spaccio di droga.

Attenzione è stata posta anche su esercizi commerciali e circolazione stradale. I controlli sono stati svolti dalle 15 di ieri pomeriggio e hanno riguardato anche il River Village.

All’Hotel House i militari hanno scoperto parecchia droga all’interno di un vano contatori che si trova al terzo piano della scala B: 402 grammi di hashish, divisi in 4 panetti da un etto ognuno, e 265 grammi di cocaina pura. Droga che era stata nascosta in una cassetta di plastica piena di calcinacci. Ma i cani antidroga non si sono fatti ingannare dall’apparenza e hanno fiutato e trovato lo stupefacente.

I militari di Fiamme gialle e Arma hanno anche controllato, sempre lungo la scala B, un 28enne pakistano che è stato trovato con 2 grammi di hashish e denunciato.

In totale sono state controllate 193 persone, 42 veicoli, 6 esercizi commerciali. Cinque le contravvenzioni agli automobilisti e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché senza assicurazione. Multe per due commercianti che hanno l’attività al piano terra del River Village: mancano prezzi sulla merce esposta.

(Gian. Gin.)