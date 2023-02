A14, due nuovi cantieri:

scambio di carreggiata solo di notte

AUTOSTRADA - Al via da lunedì i lavori sul tratto piceno nelle gallerie Monterenzo e Pedaso Nord, ma con una diversa organizzazione per non impattare sul traffico, come annunciato dopo il tragico incidente dello scorso 4 febbraio

18 Febbraio 2023 - Ore 12:19 - caricamento letture

Nella notte del 19 febbraio termineranno sulla A 14 – come da cronoprogramma annunciato da Autostrade per l’Italia lo scorso 11 febbraio – le lavorazioni all’interno delle gallerie San Basso, Cupra Marittima, Acquarossa, San Cipriano e Castello, nel territorio di Grottammare, in direzione sud. A partire dalla mattina del 20 febbraio, verranno avviati gli interventi di potenziamento degli impianti del fornice Sud della galleria Monterenzo (compresa nel tratto di A14 tra Grottammare e San Benedetto) e le attività di ammodernamento all’interno della galleria Pedaso Nord (compresa nel tratto di A14 tra Pedaso e Grottammare). Quindi ancora lavori ma con una diversa organizzazione, meno impattante sul traffico e – si spera – meno pericolosa (leggi qui). In orario diurno (6-22) verrà garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dove sarà percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi potrà inoltre essere attivata una corsia supplementare nella direzione di marcia con traffico prevalente. Le attività saranno effettuate in fascia oraria notturna grazie all’installazione di uno scambio di carreggiata. La decisione è arrivata a seguito dell’ennesimo tributo di sangue, spaventoso, del 4 febbraio, quando hanno perso la vita all’interno del cantiere della galleria Castello Andrea Silvestrone ed i suoi due figli, Nicole e Brando. Il terzo, Diego, si è salvato. Sta meglio ma versa ancora in gravi condizioni all’ospedale “Salesi” di Ancona. Dopo quel tragico episodio, cittadini e istituzioni ad una sola voce, raccolta dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, hanno gridato: «Basta cantieri sull’autostrada A 14, fino a che non saranno garantite tutte le condizioni di sicurezza». La vicenda è finita al centro di un apposito tavolo istituzionale al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla presenza dei presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, Francesco Acquaroli e Marco Marsilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA