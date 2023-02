MACERATA - Ordinanza che modifica il traffico su alcune vie per la sistemazione della pavimentazione

Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di largo Amendola nel centro di Macerata. Ordinanza della polizia locale. Durante l’ultima fase dei lavori i veicoli che transiteranno in centro storico da piazza Libertà, dovranno effettuare il seguente percorso: corso Repubblica, piazza Vittorio Veneto, via Crescimbeni, via XX Settembre (inversione del senso di marcia), piazza Oberdan, via Gramsci, piazza C. Battisti e corso Matteotti per poi proseguire lungo il normale percorso per l’uscita dal centro storico.

Da lunedì 20 febbraio fino al 14 marzo e comunque fino al termine dei lavori con orario 0/24 il provvedimento prevede: per Largo Amendola il divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con piazza Libertà, con idoneo sbarramento con transenne.

Via Crescimbeni: direzioni consentite diritto e a destra, all’incrocio con via XX Settembre. Via XX Settembre: inversione del senso di marcia, senso unico parallelo, all’incrocio con via Crescimbeni, senso unico frontale, all’incrocio con piazza Oberdan. In piazza Oberdan senso unico frontale, all’incrocio con via Gramsci e senso vietato, all’incrocio con via XX Settembre. Via Gramsci: direzione obbligatoria a sinistra, all’uscita dell’incrocio con piazzetta ex Aem, direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con piazza Cesare Battisti. Piazza Battisti: creazione di una corsia di marcia, avente una larghezza di tre metri, adiacente il Palazzo degli Studi per il transito dei veicoli che debbono raggiungere corso Matteotti, spostamento dei dehors dei pubblici esercizi ivi presenti autorizzati verso l’edificio opposto al porticato di Palazzo degli studi e conseguente ridimensionamento degli stessi spazi autorizzati nella piazza garantendo una corsia di transito pedonale idonea. Il mercoledì mattina dalle 6 alle 15. Largo Amendola: Divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra, con indicazione Corso della Repubblica “Uscita”, all’incrocio con piazza Libertà, con idoneo sbarramento con transenne, eccetto ambulanti per recarsi nell’area mercatale e residenti solo per carico e scarico. Via Crescimbeni: direzioni consentite diritto e a destra, all’incrocio con via XX Settembre. Via XX Settembre: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, all’incrocio con via Crescimbeni e all’incrocio con via Domenico Ricci. Via Domenico Ricci: direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con via XX Settembre. Piazza Oberdan: dare la precedenza nei sensi unici alternati, all’incrocio con via XX Settembre, diritto di precedenza nei sensi unici alternati, all’incrocio con via Gramsci. Via Gramsci: dare la precedenza nei sensi unici alternati, all’incrocio con ingresso piazzetta ex Aem.

L’ordinanza prevede anche l’interruzione del servizio pubblico trasporti dell’Apm – il servizio fermata autobus del centro storico sarà ricollocato in viale Leopardi nel tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e la sospensione del controllo elettronico dell’accesso all’Apu di corso Matteotti, durante l’esecuzione dei lavori con conseguente copertura della segnaletica informativa, verticale.