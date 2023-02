CAMERINO- L'ateneo inaugura il 687esimo anno accademico con il conferimento del dottorato honoris causa all'illustre scienziato. Il rettore Claudio Pettinari a fine mandato ringrazia la sua comunità: «Unicam trae forza dal suo passato, una forza che non si esaurirà mai»

di Gabriele Censi

L’università di Camerino apre il suo 687esimo anno accademico con un premio Nobel per celebrare la centralità della scienza nella società. Il rettore Claudio Pettinari ha conferito il dottorato honoris causa in Physics, Earth and Materials Science al fisico Giorgio Parisi, la sua lectio magistralis ha invocato l’attenzione necessaria alla ricerca che è anche volano di sviluppo economico:

«Dal punto di vista degli scienziati la scienza è un enorme puzzle; e come avviene quando si compone un puzzle ogni volta che viene messo un pezzo al posto giusto questo apre la possibilità di mettere altri pezzi. Si può così vedere la scienza come un mosaico gigantesco, in cui ogni scienziato aggiunge una piccola tessera. La difesa della scienza come parte della cultura – ha detto Parisi – è qualcosa di estremamente importante. Bisogna sensibilizzare la popolazione su che cos’è la scienza; occorre far capire che la scienza e la cultura si intrecciano l’una con l’altra, sia nel loro sviluppo storico, sia sul piano teorico, e anche nella pratica di tutti i giorni. Bisogna spiegare in maniera semplice cosa fanno oggi gli scienziati e quali sono le sfide dei nostri giorni». Commozione ed orgoglio nella relazione inaugurale del rettore al suo ultimo anno di carica: «La forza di Unicam è una forza che trae linfa dalla storia del suo passato e la trasforma in entusiasmo, energia e visione del futuro, una forza che non si è esaurita, non si esaurisce e non si esaurirà, mai.».

Sono intervenuti nel corso della cerimonia: Yari Ferroni, rappresentante degli Consiglio studentesco, Catia Re, Rappresentante del personale tecnico amministrativo, Angela Trapananti, rappresentante del personale docente e ricercatore e Andrea Braschi, direttore Generale. Michele Loreti, Direttore della School of Advanced Studies ha letto l’estratto del verbale del Consiglio della School of Advanced Studies. Laudatio del Prof. David Vitali «Giorgio Parisi ha infinite volte sottolineato l’importanza della cultura scientifica, del ruolo della Scienza nella società e la necessità di sostenere la Ricerca Scientifica adeguatamente, per garantire uno sviluppo sociale consapevole e sostenibile». E di Antonino Marino, studente Unicam di Physics: «Anche gli scienziati, a modo loro, scrivono poesie. Utilizzano un linguaggio fatto di matematica e relazioni logiche, ma con questo linguaggio sono anche loro in grado di creare bellezza. Giorgio Parisi è uno di questi, un esploratore, un’ ispirazione, un artista della scienza». Presenti il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’arcivescovo di Camerino Francesco Massara, numerosi sindaci del territorio e consiglieri regionali.