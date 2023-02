IL COMUNE aderisce a "M'illumino di meno". Gesto simbolico domani dalle 20 alle 20,30

Luci spente domani anche a Civitanova in piazza XX Settembre per aderire all’iniziativa di Rai Radio Due e celebrare la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”

Il Comune di Civitanova Marche ha aderito, anche quest’anno, all’iniziativa “M’illumino di meno”, lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Rai Radio 2, rivolta alla promozione e alla cultura del risparmio energetico che ha avuto inizio nel 2005.

Con un gesto simbolico, domani 16 febbraio, dalle ore 20 alle 20,30 verranno spente temporaneamente le luci di piazza XX Settembre, vialetto sud e vialetto Nord.

«Un’iniziativa intelligente, di sensibilizzazione al risparmio energetico e di salvaguardia dell’ambiente quella di Rai Radio 2, alla quale, ancora una volta, non volevamo mancare e per cui ringrazio l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni e l’Atac per la puntuale collaborazione», ha dichiarato il sindaco, Fabrizio Ciarapica.

«In tempi così difficili per il rincaro delle bollette e la crisi energetica in corso è importante dare un piccolo segnale di responsabilità su temi oramai non più rimandabili per il futuro del nostro pianeta’. Ognuno di noi – prosegue il sindaco – può fare la propria parte mettendo più attenzione nelle azioni quotidiane per un consumo più rigoroso dell’energia».

«Quest’ anno in particolare, il nostro Comune, oltre ad altre attività per promuovere la salvaguardia dell’ambiente, sta portando avanti un importante intervento di adeguamento energetico con la ristrutturazione di rimozione dell’amianto dal tetto del nostro Cine Teatro Rossini e nell’installazione di un impianto fotovoltaico di notevole potenza» ha concluso Ciarapica.