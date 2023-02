IL BAGNO fuori stagione di Stefano Giustozzi, di Casette Verdini, tabaccaio a Macerata. «Da quando abito a Porto Sant'Elpidio lo faccio spesso. La mattina mi affaccio, vedo il mare ed è un richiamo fortissimo». VIDEO

Tuffo d’inverno nel giorno di San Valentino. Serve in effetti un cuore coraggioso per buttarsi in mare senza vestiti con queste temperature. Coraggio e ardimento che non mancano a Stefano Giustozzi, originario di Casette Verdini (Pollenza), che questa mattina ha approfittato del cielo terso e del mare blu per un bagno fuori stagione.

Impresa non per tutti considerando che la temperatura dell’acqua è di pochi gradi. Il tuffo, immortalato da un video, è stato ripreso questa mattina davanti alla costa di Porto Sant’Elpidio, dove Giustozzi vive. E anzi, il nuotatore fuori stagione lo consiglia a tutti: «Ormai da diversi anni lo faccio, è un toccasana per la salute, rigenerante – dice Giustozzi che gestisce una tabaccheria a Macerata – Vado spesso, anche col mare mosso da quando abito a Porto Sant’Elpidio la mattina mi affaccio e vedo il mare ed è un richiamo fortissimo. In molti mi dicono che vorrebbero provare e aggregarsi, ma poi non viene mai nessuno. Com’è l’acqua in questa stagione? Gelida, pizzica per il sale e per il freddo, ma è bellissimo».

(l. b.)