PORTO RECANATI - Prosegue lo stato di agitazione. Il prossimo incontro giovedì

«Un piano industriale concreto, gli elementi e le risorse per garantire la stabilità occupazionale e i crediti dei lavoratori». I sindacati sospendono momentaneamente lo sciopero proclamato il 2 febbraio ma avanzano le loro richieste alla direzione del Gruppo Mondial di Porto Recanati. Nei tre stabilimenti Mondial Suole, Mondial Due e Mondial Plast che producono suole per calzature ieri si è svolta l’assemblea dei lavoratori.

«A seguito dell’incontro di martedì – fanno sapere i sindacati – con le direzioni aziendali, Confindustria Macerata e Confindustria Ancona, rappresentanze sindacali aziendali e organi sindacali territoriali hanno deciso di proseguire con lo stato di agitazione sindacale rivendicando il saldo delle retribuzioni e chiare prospettive di continuità occupazionale».

Il prossimo incontro sindacale è in programma per giovedì 16 febbraio: «Per quella data – dicono i sindacati – si definiscano un piano industriale concreto, gli elementi e le risorse per garantire la stabilità occupazionale e i crediti dei lavoratori. In attesa di verificare ciò, i lavoratori hanno deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero assumendo al tempo stesso l’impegno delle aziende a pagare parte delle retribuzioni entro il 21 febbraio. La vertenza del gruppo Mondial pertanto prosegue, auspicando l’interessamento attivo di tutti i soggetti istituzionali compresa la Regione Marche».